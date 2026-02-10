無印良品熱門休閒鞋現省200元　HOLA滿2千折300

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節長達9天的連假前夕，面對返鄉走春與除舊佈新的雙重需求，兩大居家通路無印良品與HOLA和樂家居紛紛推出年前優惠 。MUJI無印良品自 2／12 起針對出遊穿搭提供多項有感折扣，包含熱銷的撥水加工鞋與男女服飾皆有百元以上的降幅 ；HOLA則主打「除舊佈新衝刺期」，即日起至 2／11 止，實體門市單筆滿3,000元就送300元禮券，線上購物滿2,000元可現折300元。

針對春節長假的出遊與團聚，無印良品針對服飾推出促銷活動，2／12 至 3／4 期間，購買指定款男女裏毛服飾系列，原價 450 元至 790元，優惠價 390 元至 690 元；指定款撥水加工舒適休閒鞋原價 890 元， 優惠價 690 元；指定款男女天竺長袖T恤系列與童裝天竺長袖T恤系列，任兩件原價 580 元，享優惠價 490 元。

HOLA和樂家居則將重點放在年關將近的除舊佈新，並策劃「高效清潔、質感開運、體面送禮」三大提案 。針對大掃除需求，品牌推薦獨家的 REAL 濕巾系列，其中 REAL 蜜蠟保養木器濕巾 12 抽，售價 49 元，與 REAL 蜜蠟保養皮革濕巾 12 抽，售價 49 元，標榜簡單擦拭即可讓家具恢復光澤 。面對高難度的織品清潔，REAL 防蟎抗菌去汙織品清潔濕巾 12 抽，售價 49 元，可有效對抗塵蟎與細菌；REAL RPET 拋棄式抹布 20 入，售價 189 元，具備自重 7 倍的吸附力，是廚房重油汙的縮時幫手 。

空間氛圍提升則主打克萊歐骨瓷 16 件餐具組，售價 1,990 元，搭配售價 899 元的 LIND DNA 皮革曲線餐墊，能瞬間增加年夜飯的節慶儀式感 。最後的佈置與贈禮，品牌推出獲得紅點設計大獎的發福體刺繡斗方，售價 499 元，為家中增添童趣好運 。走春伴手禮則推薦銷售冠軍紅豆食府原味蛋捲金磚小提盒，售價 139 元。並於即日起至 2／11 止，實體門市單筆滿3,000元就送300元禮券，線上購物滿2,000元可現折300元。