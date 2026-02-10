無印良品熱門休閒鞋現省200元　HOLA滿2千折300

fb ig video search mobile ETtoday

記者蔡惠如／綜合報導

農曆春節長達9天的連假前夕，面對返鄉走春與除舊佈新的雙重需求，兩大居家通路無印良品與HOLA和樂家居紛紛推出年前優惠 。MUJI無印良品自 2／12 起針對出遊穿搭提供多項有感折扣，包含熱銷的撥水加工鞋與男女服飾皆有百元以上的降幅 ；HOLA則主打「除舊佈新衝刺期」，即日起至 2／11 止，實體門市單筆滿3,000元就送300元禮券，線上購物滿2,000元可現折300元。

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

針對春節長假的出遊與團聚，無印良品針對服飾推出促銷活動，2／12 至 3／4 期間，購買指定款男女裏毛服飾系列，原價 450 元至 790元，優惠價 390 元至 690 元；指定款撥水加工舒適休閒鞋原價 890 元， 優惠價 690 元；指定款男女天竺長袖T恤系列與童裝天竺長袖T恤系列，任兩件原價 580 元，享優惠價 490 元。

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

HOLA和樂家居則將重點放在年關將近的除舊佈新，並策劃「高效清潔、質感開運、體面送禮」三大提案 。針對大掃除需求，品牌推薦獨家的 REAL 濕巾系列，其中 REAL 蜜蠟保養木器濕巾 12 抽，售價 49 元，與 REAL 蜜蠟保養皮革濕巾 12 抽，售價 49 元，標榜簡單擦拭即可讓家具恢復光澤 。面對高難度的織品清潔，REAL 防蟎抗菌去汙織品清潔濕巾 12 抽，售價 49 元，可有效對抗塵蟎與細菌；REAL RPET 拋棄式抹布 20 入，售價 189 元，具備自重 7 倍的吸附力，是廚房重油汙的縮時幫手 。

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

空間氛圍提升則主打克萊歐骨瓷 16 件餐具組，售價 1,990 元，搭配售價 899 元的 LIND DNA 皮革曲線餐墊，能瞬間增加年夜飯的節慶儀式感 。最後的佈置與贈禮，品牌推出獲得紅點設計大獎的發福體刺繡斗方，售價 499 元，為家中增添童趣好運 。走春伴手禮則推薦銷售冠軍紅豆食府原味蛋捲金磚小提盒，售價 139 元。並於即日起至 2／11 止，實體門市單筆滿3,000元就送300元禮券，線上購物滿2,000元可現折300元。

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

▲春節居家優惠。（圖／業者提供）

春節優惠, 居家清潔, 無印良品, HOLA促銷, 出遊穿搭

