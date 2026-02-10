fb ig video search mobile ETtoday

Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa身穿Nike與法國設計師品牌Jacquemus聯名推出的Après Ski滑雪裝，手拿Nitro滑雪板。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

BLACKPINK成員Lisa日前才分享雪地辣照，當時穿著比基尼外罩加拿大知名饒舌歌手Drake以及他與NIKE合作NOCTA、高端銀飾品牌Chrome Hearts三方聯名的十字架圖案羽絨外套與褲子，要價破百萬元；不過這回她不耍性感了，包緊緊現身雪場，拿著雪板徵滑雪教練了，立刻吸引粉絲留言報名，連她的法國時尚設計師好友Simon Porte Jacquemus都留言「我可以教你」。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa現身雪場誠徵滑雪教練。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

事實上Lisa所穿的亮眼黃色滑雪裝，正出自Simon Porte Jacquemus的設計，他的自創品牌JACQUEMUS與Lisa最新代言的Nike攜手，推出以滑雪文化、山岳生活方式為靈感Après Ski冬季系列，將機能材質與法式極簡設計融為一體，共推出18款單品，包括外套、長褲、連身服、緊身褲、背心與山系襯衫等。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲Lisa在雪地小試身手。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa所穿的JACQUEMUS與Nike聯名滑雪裝為GORE-TEX 夾克外套與長褲，採用防潑水、防風材質打造，袖子裝飾JACQUEMUS字樣，全套時尚設計讓Lisa滑雪時依然走在時尚尖端，再加上使用知名品牌Nitro滑雪板，完全印證「工欲善其事，必先利其器」 。

▲▼ Lisa 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲休息時間Lisa大啖咖哩飯。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

►Lisa雪地穿比基尼曬螞蟻腰辣翻　外罩羽絨衣破百萬元

►BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像

Lisa, Nike

