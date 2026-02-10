愛馬仕出31萬元可愛吊飾、近200萬元黑膠唱盤　2026春夏配件精彩盤點

▲愛馬仕2026春夏系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

HERMES（愛馬仕）的包包、鞋子是必追品項，但愛馬仕的創意與納管範圍絕對不只於此，2026春夏推出了超過196萬元的黑膠唱片機，並有不同尺寸的喇叭，藍芽配對時會出現馬蹄聲，總是令人不耐的等待時間也變得好有趣。2026年愛馬仕的年度主題是「心之所航」（Venture Beyond），許多配件緊扣著主題，各種新包款讓人目不暇給，最近大家喜歡用吊飾讓包包更有特色，縮小版Bolide提包吊飾要價超過31萬元，是可愛的熱帶魚造型。還有鞋履、絲巾等不能少，一次盤點，看仔細了。

▲熱帶魚Bolide提包吊飾、黑膠唱片機，都是愛馬仕2026春夏亮點。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Kelly Hobo 肩背包

從 So-Kelly演變而來，線條流暢自在，背帶從包身皮革延伸出來，背在肩上有一種渾然天成的洗鍊姿態，大尺寸內裡還有貼心口袋，不怕撈東西撈半天。

▲Kelly Hobo肩背包，399,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Bel-il 肩背包

從水手包找到靈感，帆布與皮革拼接讓包包變得很輕快。大尺寸很有說走就走的率性，小尺寸則在運動風與優雅間找到完美平衡。經典的鎖頭配上皮革束帶，讓包包有了更深層的愛馬仕靈魂。

▲Petit Bel-il 肩背包，以H帆布與Swift小牛皮打造，224,000元。

Kelly Double Tour手拿包

皮革又輕又軟的Kelly Double Tour手拿包，設計師玩了「錯視」小把戲，包身看起來像是被經典的雙圈皮革手環環繞，但不用費心解開手環，只要輕輕轉動正面的旋轉鎖扣就能打開，這也是雙圈Kelly皮革手環首度成為包包上的裝飾，輕鬆成為亮點。

▲Kelly Double Tour手拿包，以經典 Kelly Double Tour手環優雅裝飾，298,700元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Bride de Jour 肩背包

向馬術致敬的圓潤線條非常迷人，大圓弧的開口設計源自馬術裝備中的馬軛，隱藏式縫線手感滑順，背起來自然地貼合身型，D形環和H字樣扣環設計，讓包包更添個性。

▲Bride de Jour肩背包，大尺寸396,700元、小尺寸340,700元。

Porte-habits Long Courrier提包

商務旅行需要西裝或套裝，Porte-habits Long Courrier旅行袋的聰明設計能放入兩套西裝，以衣物袋包裹旅行袋的概念，再用皮帶扣起結合，兩者也可以分開使用，很顯品味。

▲Porte-habits Long Courrier提包，可收納兩套西裝，1,400,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Bolide後背包

經典Bolide變成了後背包！保留招牌的半圓拱形輪廓和鎖頭，容量夠大甚至放得下筆電，外層拉鍊口袋讓手機、藍牙耳機隨手就能拿取，是高質感通勤的最佳選擇。

▲Haut à Courroies提包上的圖紋印花，捕捉騎手與駿馬騰躍而起的瞬間，891,400元。（圖／記者林明瑋攝）

黑膠唱片機

黑膠唱盤讓音樂更有溫度，也是空間裡的最佳擺飾，既然是愛馬仕出品，所有細節都不會馬虎，以鏡面金屬對比霧面Swift小牛皮，唱臂兩端鑲嵌了馬鞍釘，旋鈕靈感來自復古相機，可啟動唱盤、切換轉速、調節音量。

▲黑膠唱片機以鏡面拋光鉻金屬搭配Swift小牛皮材質，1,963,200元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

藍牙喇叭

Mini Speaker輪廓溫潤，底座則是冷冽的鋼材，可以單獨播放，也可以串聯多達8台音響。特別是配備了自動調校系統，能自動調整出最適合空間的音質。精巧的Hermès Baladeur則方便隨身攜帶，外層為Swift小牛皮，隱約有H字樣，藍牙配對時的馬蹄聲令人會心一笑，操作簡單，有多種顏色選擇。

▲Hermes Mini Speaker音響，1,045,800元。



▲Hermes Baladeur音響，方便隨身攜帶。

鞋履

2026春夏鞋履也很吸睛，以整張皮革鏤空製作的芭蕾舞鞋優雅又時髦，薄底運動鞋能輕鬆搭配，是鞋櫃中必備，經典Oran涼鞋加上了皮革緄邊，更顯細膩風情，男士系列充滿機能美感的戶外風格涼鞋，隨時都能展現輕鬆自在的休閒感。

▲整張皮革鏤空製作的芭蕾舞鞋。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）



▲山羊麂皮涼鞋，29,800元。



▲降落傘帆布與山羊麂皮拼接運動鞋，38,400元。

絲巾與吊飾

愛馬仕每條絲巾都像一幅畫，19世紀的巴黎林蔭大道、巴黎福寶總店的蘋果樹、慢速悠遊的烏龜，都是絲巾主角，各有各的故事；能掛在包包上的吊飾，也向來熱門，Bolide提包吊飾變身熱帶魚造型，以山羊皮、小牛皮、鱷魚皮拼接，顏色鮮亮討喜，Budy小狗吊飾則套上泳圈，充滿春夏渡假氣息。

▲描繪巴黎林蔭大道的À l’ombre des boulevards圖紋印花絲巾（70 x 70 公分），17,100元。



▲日本藝術家Shinsuke Kawahara創作的絲巾，以愛馬仕巴黎福寶總店頂樓蘋果樹為靈感 (90 x 90 公分) ， 22,500元。



▲Bolide提包吊飾以多種皮革拼接成熱帶魚造型，316,600元。



▲Budy小狗吊飾套著泳圈，40,400元。

【看更多春夏配件】

FENDI

FENDI Peekaboo誕生於2008年，可愛的名字取自孩童遊戲「peek-a-boo, I see you」（躲貓貓，我看見你了），包款的一大特色便是內裡外露，呼應躲貓貓的心情。2026春夏系列，Peekaboo在開闔之間展現了亮片、珠飾、鉚釘、水晶等華麗元素，交織出迷人景致，亮片工藝以多種形式登場，手工製作耗時費工，也展現對於作品的講究心境。

Dior

2026春夏系列是Jonathan Anderson執掌Dior後的首作，無論男女裝都令人耳目一新，去年發表後便引起熱烈話題，如今終於上市，要讓舊雨新知都著迷。幸運草、蝴蝶結貫穿在系列中，優雅可愛之餘帶著清新姿態，包款的一大亮點是Dior Bow，包身輪廓是放大的蝴蝶結、鍊帶上藏著蝴蝶結，散發著甜味，經典Lady Dior也有許多變化，豐富又有特色。