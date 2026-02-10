fb ig video search mobile ETtoday

愛馬仕出31萬元可愛吊飾、近200萬元黑膠唱盤　2026春夏配件精彩盤點

>

▲愛馬仕2026春夏配件。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲愛馬仕2026春夏系列。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

HERMES（愛馬仕）的包包、鞋子是必追品項，但愛馬仕的創意與納管範圍絕對不只於此，2026春夏推出了超過196萬元的黑膠唱片機，並有不同尺寸的喇叭，藍芽配對時會出現馬蹄聲，總是令人不耐的等待時間也變得好有趣。2026年愛馬仕的年度主題是「心之所航」（Venture Beyond），許多配件緊扣著主題，各種新包款讓人目不暇給，最近大家喜歡用吊飾讓包包更有特色，縮小版Bolide提包吊飾要價超過31萬元，是可愛的熱帶魚造型。還有鞋履、絲巾等不能少，一次盤點，看仔細了。

▲愛馬仕2026春夏配件。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲熱帶魚Bolide提包吊飾、黑膠唱片機，都是愛馬仕2026春夏亮點。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Kelly Hobo 肩背包
從 So-Kelly演變而來，線條流暢自在，背帶從包身皮革延伸出來，背在肩上有一種渾然天成的洗鍊姿態，大尺寸內裡還有貼心口袋，不怕撈東西撈半天。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Kelly Hobo肩背包，399,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Bel-il 肩背包
從水手包找到靈感，帆布與皮革拼接讓包包變得很輕快。大尺寸很有說走就走的率性，小尺寸則在運動風與優雅間找到完美平衡。經典的鎖頭配上皮革束帶，讓包包有了更深層的愛馬仕靈魂。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Petit Bel-il 肩背包，以H帆布與Swift小牛皮打造，224,000元。

Kelly Double Tour手拿包
皮革又輕又軟的Kelly Double Tour手拿包，設計師玩了「錯視」小把戲，包身看起來像是被經典的雙圈皮革手環環繞，但不用費心解開手環，只要輕輕轉動正面的旋轉鎖扣就能打開，這也是雙圈Kelly皮革手環首度成為包包上的裝飾，輕鬆成為亮點。

▲愛馬仕2026春夏配件。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Kelly Double Tour手拿包，以經典 Kelly Double Tour手環優雅裝飾，298,700元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Bride de Jour 肩背包
向馬術致敬的圓潤線條非常迷人，大圓弧的開口設計源自馬術裝備中的馬軛，隱藏式縫線手感滑順，背起來自然地貼合身型，D形環和H字樣扣環設計，讓包包更添個性。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Bride de Jour肩背包，大尺寸396,700元、小尺寸340,700元。

Porte-habits Long Courrier提包
商務旅行需要西裝或套裝，Porte-habits Long Courrier旅行袋的聰明設計能放入兩套西裝，以衣物袋包裹旅行袋的概念，再用皮帶扣起結合，兩者也可以分開使用，很顯品味。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Porte-habits Long Courrier提包，可收納兩套西裝，1,400,000元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

Bolide後背包
經典Bolide變成了後背包！保留招牌的半圓拱形輪廓和鎖頭，容量夠大甚至放得下筆電，外層拉鍊口袋讓手機、藍牙耳機隨手就能拿取，是高質感通勤的最佳選擇。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Haut à Courroies提包上的圖紋印花，捕捉騎手與駿馬騰躍而起的瞬間，891,400元。（圖／記者林明瑋攝）

黑膠唱片機
黑膠唱盤讓音樂更有溫度，也是空間裡的最佳擺飾，既然是愛馬仕出品，所有細節都不會馬虎，以鏡面金屬對比霧面Swift小牛皮，唱臂兩端鑲嵌了馬鞍釘，旋鈕靈感來自復古相機，可啟動唱盤、切換轉速、調節音量。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲黑膠唱片機以鏡面拋光鉻金屬搭配Swift小牛皮材質，1,963,200元。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

藍牙喇叭
Mini Speaker輪廓溫潤，底座則是冷冽的鋼材，可以單獨播放，也可以串聯多達8台音響。特別是配備了自動調校系統，能自動調整出最適合空間的音質。精巧的Hermès Baladeur則方便隨身攜帶，外層為Swift小牛皮，隱約有H字樣，藍牙配對時的馬蹄聲令人會心一笑，操作簡單，有多種顏色選擇。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲Hermes Mini Speaker音響，1,045,800元。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）
▲Hermes Baladeur音響，方便隨身攜帶。

鞋履
2026春夏鞋履也很吸睛，以整張皮革鏤空製作的芭蕾舞鞋優雅又時髦，薄底運動鞋能輕鬆搭配，是鞋櫃中必備，經典Oran涼鞋加上了皮革緄邊，更顯細膩風情，男士系列充滿機能美感的戶外風格涼鞋，隨時都能展現輕鬆自在的休閒感。

▲愛馬仕2026春夏配件。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲整張皮革鏤空製作的芭蕾舞鞋。（圖／品牌提供、記者林明瑋攝）

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）
▲山羊麂皮涼鞋，29,800元。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）
▲降落傘帆布與山羊麂皮拼接運動鞋，38,400元。

絲巾與吊飾
愛馬仕每條絲巾都像一幅畫，19世紀的巴黎林蔭大道、巴黎福寶總店的蘋果樹、慢速悠遊的烏龜，都是絲巾主角，各有各的故事；能掛在包包上的吊飾，也向來熱門，Bolide提包吊飾變身熱帶魚造型，以山羊皮、小牛皮、鱷魚皮拼接，顏色鮮亮討喜，Budy小狗吊飾則套上泳圈，充滿春夏渡假氣息。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）

▲描繪巴黎林蔭大道的À l’ombre des boulevards圖紋印花絲巾（70 x 70 公分），17,100元。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）
▲日本藝術家Shinsuke Kawahara創作的絲巾，以愛馬仕巴黎福寶總店頂樓蘋果樹為靈感 (90 x 90 公分) ， 22,500元。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）
▲Bolide提包吊飾以多種皮革拼接成熱帶魚造型，316,600元。

▲HERMES 2026春夏配件。（圖／品牌提供）
▲Budy小狗吊飾套著泳圈，40,400元。

【看更多春夏配件】

FENDI

FENDI Peekaboo誕生於2008年，可愛的名字取自孩童遊戲「peek-a-boo, I see you」（躲貓貓，我看見你了），包款的一大特色便是內裡外露，呼應躲貓貓的心情。2026春夏系列，Peekaboo在開闔之間展現了亮片、珠飾、鉚釘、水晶等華麗元素，交織出迷人景致，亮片工藝以多種形式登場，手工製作耗時費工，也展現對於作品的講究心境。

Dior

2026春夏系列是Jonathan Anderson執掌Dior後的首作，無論男女裝都令人耳目一新，去年發表後便引起熱烈話題，如今終於上市，要讓舊雨新知都著迷。幸運草、蝴蝶結貫穿在系列中，優雅可愛之餘帶著清新姿態，包款的一大亮點是Dior Bow，包身輪廓是放大的蝴蝶結、鍊帶上藏著蝴蝶結，散發著甜味，經典Lady Dior也有許多變化，豐富又有特色。

關鍵字：

HERMES, 愛馬仕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主

ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 最容易「招小人」的5種性格　別讓你的善良成為弱點 高雄大統五福店宣布2月底收攤　3月開拆夷為平地 無法被「已讀不回」三大星座！TOP 1不回＝不把我放眼裡　是踐踏自尊底線 朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」 安格斯12星座一周運勢2／9-2／15　雙子桃花多真愛少、摩羯不必太委屈

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面