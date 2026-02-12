星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克從今（2／12）起推出情人節前夕推出買一送一優惠，讓大家能趁農曆假期前先甜蜜一下，即起一連兩天好友分享快去約約，適逢旗下新款春櫻飲品「粉紅草莓風味星冰樂」與「草莓風味抹茶那堤」登場，來一杯點綴粉紅泡泡氛圍也不錯；85 度 C 針對情人節，也推出浪漫久久套餐，指定切片蛋糕任選一片，搭配指定飲品一杯，優惠價 99 元。

星巴克在 2／12、2／13 連續兩天推出「情人節快樂 好友分享日」優惠，優惠期間從上午 11 點至晚上 8 點，星禮程會員至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請見下方列表。

隨著春天腳步悄然到來，星巴克也從 2／11 全門市推出春櫻季節主打的兩款夢幻飲品，包括以草莓奶霜融合櫻花色調粉紅吉利作為基底的「粉紅草莓風味星冰樂」，上層覆蓋蓬鬆細緻的鮮奶油，並灑上酥脆草莓餅乾碎片，層層堆疊出豐富的視覺感，售價 170 元起；「草莓風味抹茶那堤」則使用茶香的日本抹茶，揉合草莓的微酸果韻，為經典抹茶增添春日清新氣息，售價 160 元起。。

▲星巴克春季新飲「草莓風味抹茶那堤」，售價160元起；「粉紅草莓風味星冰樂」，售價170元起。

85 度 C 從 2／12 至 2／14 一連三天，推出「浪漫久久套餐」，購買指定切片蛋糕（特濃拿破崙、草莓波士頓、波士頓提拉米蘇、提拉米蘇、魔鬼蛋糕、草莓提拉米蘇、紅絲絨莓果可可）任一款，再加一杯 50 元指定飲料（中杯飲品有：就是海岩紅茶、就是海岩綠茶、就是海岩青茶、就是海岩烏龍、特皮Q奶茶、黑糖珍珠厚奶茶；大杯飲品有：慢熟奶茶、初露奶綠、厚培奶烏、蕎麥奶茶），活動期間特價 99 元。



而 2／13 周五也有「周五咖啡日」優惠活動，當天中大杯咖啡系列，推出第二杯半價優惠，可不限冰熱，僅需同品項同大小，該優惠僅限現場購買，外送、電話訂購不適用，寄杯方法以各門市為主。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、萬里、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北、苑裡稻香。