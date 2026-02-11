5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

fb ig video search mobile ETtoday

▲女性,歐洲街頭,咖啡,悠閒。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲想成為優雅氣質的女性，需要慢慢的培養。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

在社會走跳久了，你會發現氣質各異的女生，總會有些不需靠精品、只需本身氣場就能撐起「精緻」的氣質女，他們可能只是背個帆布包，那些特有的從容感總是不離身，像法國女生的鬆弛感其實一點都不隨便，要培養起這樣的自信必須沈浸在那樣的態度之中，5個日常習慣讓你也能慢慢散發這種氣質。

▲朴東民,YG,化妝師,彩妝師,。（圖／pexels）

▲個人儀容要乾淨清爽。（圖／pexels、unsplash）

良好個人儀容
從穿著打扮和個人儀容就要下足功夫，別相信自己的天生麗質，簡單的保養程序不要少，衣著用心挑選，頭髮也要好好思考，別忽略每天梳洗打扮的重要性，維持整潔有儀態的外表是呈現高級氣質的關鍵基石。

細細品味日常用餐
午間或晚餐時可培養愛美食的品味，不一定要在餐廳用餐，在家也能培養，不妨準備精緻餐具餐盤，先打造氣氛感，自然也會開始留意色香味，用心享用每一口美食，漸漸地你會發現自己對美食的品味也會越來越敏銳細膩。

▲女性,巴黎。（圖／unsplash）

閱讀提升內涵知性
除了儀容與品味，豐富內在知性涵養是充實自信的重要關鍵，課餘時可撥點時間靜下心來閱讀，無論是文學小說、詩集、傳記或雜誌專欄等，透過大量閱讀能不斷充實自我、拓展視野，內心也變得更有深度與內涵。

重視儀態
留意生活中的細節舉止，許多人從未注意自己走路的模樣，可以練習行走儀態，以及優雅的用餐動作等，若不曉得如何開始，就透過觀察電影或實境秀模仿當成第一步，重視生活中一舉手一投足的細節，就能慢慢培養優雅的姿態。

▲女性,女生,型女,時尚。（圖／unsplash）

強化情緒管理 
時時刻刻保持優雅情緒，以面對各種狀況都能優雅應對為標準，慢慢進行練習，可藉由冥想、運動等方式抒解壓力，當遇到讓人難堪的情況時，心存寬厚包容之心，自然就能用優雅大度的態度化解紛爭。

關鍵字：

優雅氣質, 女性自信, 日常習慣, 情緒管理, 儀態培養

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

