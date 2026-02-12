TASAKI橫排珍珠變貴金屬小球　三色金戒展現個性美

▲模特兒混搭TASAKI經典balance珍珠戒指與最新的貴金屬小圓球版本。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌 TASAKI經典balane系列的珍珠變貴金屬小球了！品牌推出首個 Metal Jewellery Collection，由知名設計師 Thakoon Panichgul創作的TASAKI Collection Line變奏版balance shape signature戒指，從珍珠變身為5顆精密排列的金屬圓珠構成光影軌跡，精準掌握黃金比例與配戴舒適度，展現個性美感。





▲TASAKI balance shape signature 18K白金戒（由上至下）與玫瑰金戒各63,800元，18K金戒62,500元。

TASAKI同步推出洗練的balance shape neo戒指，以簡約的3顆貴金屬珠構襯托當代女性的自信氣質，各有18K金、白金與玫瑰金款式；而以前衛的尖角造型吸睛的danger系列則結合三色金打造danger horn plus戒指，三種色調透過連續起伏的弧形與尖角戒指輪廓，在柔美與銳利之間形成鮮明對比。





▲TASAKI balance shape neo 18K金戒（由上至下）62,500元，18K白金戒與玫瑰金戒各63,800元。





▲TASAKI danger horn plus 18K白金結合18K金與玫瑰金戒，108,000元。

沒有鑲嵌任何鑽石或寶石，全靠精準線條與非凡比例勝出的珠寶設計還有CHAUMET，以密封為創作靈感的Bee de Chaumet系列，將貴金屬幻化為蜂巢結構呈現品牌標誌性的幾何六邊形，六邊形蜂巢精巧相連，構成最新款的寬版戒指，鏡面拋光的貴金屬即便沒鑲嵌鑽石，依然在光影流轉間綻放光芒吸引目光。





▲CHAUMET Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指以寬版設計勾勒出份量感，136,000元。（圖／CHAUMET提供）