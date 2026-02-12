fb ig video search mobile ETtoday

TASAKI橫排珍珠變貴金屬小球　三色金戒展現個性美

>

▲▼ Tasaki,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲模特兒混搭TASAKI經典balance珍珠戒指與最新的貴金屬小圓球版本。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本珠寶品牌 TASAKI經典balane系列的珍珠變貴金屬小球了！品牌推出首個 Metal Jewellery Collection，由知名設計師 Thakoon Panichgul創作的TASAKI Collection Line變奏版balance shape signature戒指，從珍珠變身為5顆精密排列的金屬圓珠構成光影軌跡，精準掌握黃金比例與配戴舒適度，展現個性美感。

▲▼ Tasaki,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance shape signature 18K白金戒（由上至下）與玫瑰金戒各63,800元，18K金戒62,500元。

TASAKI同步推出洗練的balance shape neo戒指，以簡約的3顆貴金屬珠構襯托當代女性的自信氣質，各有18K金、白金與玫瑰金款式；而以前衛的尖角造型吸睛的danger系列則結合三色金打造danger horn plus戒指，三種色調透過連續起伏的弧形與尖角戒指輪廓，在柔美與銳利之間形成鮮明對比。

▲▼ Tasaki,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲TASAKI balance shape neo 18K金戒（由上至下）62,500元，18K白金戒與玫瑰金戒各63,800元。

▲▼ Tasaki,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲TASAKI danger horn plus 18K白金結合18K金與玫瑰金戒，108,000元。

沒有鑲嵌任何鑽石或寶石，全靠精準線條與非凡比例勝出的珠寶設計還有CHAUMET，以密封為創作靈感的Bee de Chaumet系列，將貴金屬幻化為蜂巢結構呈現品牌標誌性的幾何六邊形，六邊形蜂巢精巧相連，構成最新款的寬版戒指，鏡面拋光的貴金屬即便沒鑲嵌鑽石，依然在光影流轉間綻放光芒吸引目光。

▲▼ Tasaki,CHAUMET 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Bee de Chaumet 18K玫瑰金戒指以寬版設計勾勒出份量感，136,000元。（圖／CHAUMET提供）

►情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

►ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

關鍵字：

TASAKI, CHAUMET

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫

Jisoo變《寶可夢》最萌伊布　女神卡卡合體胖丁高歌好動聽 汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份 BLACKPINK新專輯首波辣照釋出　Lisa扭出S型曲線化身最美雕像 葛萊美最佳新人紅吱吱　卡地亞個性珠寶好繽紛 朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」 梅西辣妻愛馬仕包裝聯名水杯　帶貨宣傳不遺餘力

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面