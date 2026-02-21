5款台牌安心保養推薦！入口級護唇到情緒療癒　讓肌膚真正穩定下來

▲台灣保養品牌推薦。（圖／品牌提供）

當「保養焦慮」成為這個世代的共同語言，越來越多人開始意識到，真正好的保養，並不是成分越多越好、效果越快越安心，而是能不能長期使用、會不會對身體造成負擔、是否讓人感到穩定與放鬆。近年來，一批來自台灣的保養品牌，選擇走向更溫柔的方向，不賣焦慮、不拚速效，而是從成分安全、製程透明到情緒照顧，重新定義什麼叫做「適合每天使用的保養」。以下精選5款台派保養品，從入口級護唇、身體屏障修護到身心靈療癒，陪你把保養這件事，慢慢做好。

入口級純淨，重新定義唇部保養安全標準

唇部是全臉最貼近入口、卻最容易被忽略的肌膚部位。相較於臉部保養，護唇產品不僅會反覆使用，更可能在不自覺中進入口中，成分安全性自然成為不可忽視的關鍵。來自台灣、通過歐盟COSMOSORGANIC與美國EWG VERIFIED™雙認證的Clean Beauty品牌INNA ORGANIC，推出玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華，以入口級純淨為設計核心，回應現代消費者對安全與長期使用的高度需求。

▲童顏有機INNA ORGANIC 玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華10ml／690元。（圖／品牌提供）

配方主動排除蜂蠟、羊毛脂等動物性來源成分，改以天然橄欖乳化蠟與小燭樹蠟，讓純素族群也能安心使用，同時不添加人工香精、人工色素、礦物油與爭議性防腐系統。近期市場關注的蘇丹紅色素議題，品牌也主動送交第三方檢驗，確認未檢出相關色素，以實際行動替消費者把關。自然紅潤色澤來自植物性蘇木萃取，質地輕盈不黏膩，無須卸妝即可日常使用，讓好氣色與安心感可以同時存在。​

▲童顏有機INNA ORGANIC玫瑰天竺葵好氣色舒緩潤唇精華10ml／690元。（圖／品牌提供）

情緒也需要被保養，台灣首見雙頭脈輪滾珠設計

迎來品牌十週年，INNA ORGANIC將Clean Beauty理念延伸至Clean Emotion，推出全台唯一雙頭設計的隨心所癒脈輪滾珠兩用組。以七大脈輪為靈感，結合有機複方精油與荷荷芭油基底，打造可在日常輕鬆實踐的情緒調頻儀式。​

▲INNA ORGANIC隨心所癒™脈輪滾珠兩用組七款5ml／3,500元。（圖／品牌提供）

雙頭設計讓一支精油同時具備兩種用途，一端玻璃滾珠可作為個人輕香水，塗抹於手腕、鎖骨或耳後；另一端滴口設計則可取作局部按摩油，使用於肩頸、太陽穴等部位。全配方不含酒精與爭議性定香劑，香氣溫柔不張揚，適合日常反覆使用。七支精油對應不同情緒狀態，陪伴使用者在快節奏生活中，練習與自己好好相處。​

把「休息」變成保養的一部分，夜間修護型護唇提案

由藝人張景嵐創立的m̄enom̄eno，迎來品牌四週年，以晚安．修護．平衡為主題，將保養儀式從臉部延伸至身心。全新推出的Lb橙花經典護唇膏，專為敏弱肌與純素生活者設計，以植物性類羊毛脂與乳木果油取代動物來源成分，提供溫和而親膚的滋潤感。質地輕盈柔滑，接觸膚溫即化，能在唇部形成舒適的保濕屏障，同時內含維他命E保養。​

▲香氣選用天然橙花精油，不使用人工香精，淡雅氣息讓睡前保養成為一天結束的放鬆訊號，讓護唇不只是修護，更是一段與自己對話的溫柔時光。m̄enom̄eno Lb橙花經典護唇膏3g／680元。（圖／品牌提供）

換季乾癢救星，為敏弱肌打造的身體屏障修護

不少人即使天天擦乳液，換季時仍感到乾癢不適，關鍵往往不在於補水不足，而是肌膚屏障鬆動。Bm無畏潤膚乳液以神經醯胺NP與NG搭配菸鹼醯胺、泛醇與玻尿酸，從結構層面支持角質層穩定，幫助提升保濕續航力。​

▲配方拒絕使用矽靈製造假滑觸感，而是以乳油木果脂與合成蠶絲油取得平衡，形成透氣不悶膚的保濕膜。再加上沒藥醇與稻米萃取的調理，讓敏弱肌在換季時也能維持舒適狀態。m̄enom̄eno Bm無畏潤膚乳液300g／780元。（圖／品牌提供）

回到清潔原點，一年只做100組的台灣職人手工皂

台灣植萃保養品牌SANDIA聖研，以「不賣焦慮、不賣複雜」為核心理念，推出製程長達一年的植萃芯肌職人手工皂。選用高級橄欖油與草本植萃，採罕見冷製工法，每一塊從浸泡到自然熟成皆需耗時約一年，因此每月僅能限量製作100組，於官網固定時間販售，也成為網路上話題度極高的清潔選擇。​

▲SANDIA聖研植萃芯肌職人手工皂，每月限定100組販售。（圖／品牌提供）

相較市售強調控油的清潔產品，植萃芯肌手工皂更著重於降低刺激、維持舒適膚觸，適合易出油卻不想過度清潔的肌膚使用。品牌更將保養延伸至心理層面，與心理師合作推出免費線上課程，陪伴使用者練習自我接納與情緒管理，讓保養回到穩定身心的本質。

▲SANDIA聖研植萃芯肌職人手工皂。（圖／品牌提供）

