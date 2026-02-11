fb ig video search mobile ETtoday

30＋才會懂得人生體悟：情侶吵架不要勸、一個人獨處更舒適

>

記者李薇／台北報導　圖／jtbcdrama IG

邁入30歲之後，很多人會發現，人生的答案不再追求熱鬧與認同，而是慢慢回到「自己」，曾經在意的面子、情緒、輸贏，到了這個年紀，都不如一份安穩與自在來得重要，30歲以上才真正懂得，有些事不用說破，有些關係不用強求，反而活得更通透。

▲▼ 。（圖／IG）

＃情侶吵架真的不要急著勸

年輕時總覺得朋友情侶吵架，一定要跳出來主持公道，但30歲後才明白，感情是兩個人的課題，外人插手往往只會讓事情更複雜，今天站在A那邊，明天他們和好了，你反而成了尷尬的存在，成熟的人知道，適度關心就好，給空間比給建議更重要，因為每段關係都有自己的相處節奏。

＃享受獨處更舒服

曾經害怕一個人吃飯、一個人旅行，好像沒有人陪就是孤單，但30歲後才發現，能自在地與自己相處，是一種能力，獨處時可以專心做喜歡的事，不用配合誰的步調，也不用顧慮他人的情緒，那種安靜而穩定的快樂，比熱鬧更踏實，也更長久。

＃不是每段關係都需要維持

隨著年紀增長，會慢慢學會篩選人際關係。有些朋友漸行漸遠，不是誰對誰錯，而是頻率不同了，與其勉強維繫消耗自己的關係，不如把時間留給真正懂你的人，30歲之後才明白，人脈不在多，而在真；圈子不在大，而在舒服。

關鍵字：

成長, 人生, 交際

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」

別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名 安格斯12星座一周運勢2／9-2／15　雙子桃花多真愛少、摩羯不必太委屈 星巴克春櫻系列2／11開賣　柯基、萌貓齊發療癒感拉滿　 《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包神出來了　香奈兒出鏡率超高 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受 情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面