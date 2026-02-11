想斜槓不知道要做什麼？3個技巧找到第二專長、從親友小成本試水溫

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

斜槓早已不是年輕人的專利，越來越多人希望在本業之外發展第二專長，為人生多留一條路，但真正卡關的往往是「我到底適合做什麼？」其實探索斜槓不是憑感覺亂試，而是有方法可循，只要願意花點時間整理自己，就能慢慢找出最適合發展的方向。

＃回頭盤點你「已經會的事」



很多人以為斜槓一定要學全新技能，其實最好的起點往往是你早就累積好的能力，試著列出工作經驗、擅長的事情、朋友常找你幫忙的項目，甚至是你做起來特別順手、不覺得累的事，這些都是潛在的第二專長，把零散能力整理成清單，往往會驚訝發現自己其實比想像中更有底氣。

＃用小成本實測市場反應



與其空想哪個斜槓能賺錢，不如先用最低成本試水溫，例如：開個社群帳號分享專長、接一兩個小案子、替朋友服務看看，透過實際行動，你會更清楚自己是否真的喜歡，也能觀察市場是否買單，30歲後要的是務實，不必一步到位，邊做邊調整反而更安全。

＃找到「你願意長期投入」的方向



真正能走遠的斜槓，不只是賺快錢，而是你願意花時間精進的領域，問問自己：就算短期沒成果，我還願不願意繼續學？如果答案是肯定的，那就值得深耕，因為斜槓拼的從來不是爆紅，而是持續力，能陪你走過低潮的熱情，才會變成未來的實力。