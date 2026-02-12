fb ig video search mobile ETtoday

超有賺錢頭腦的三大星座！TOP 1金錢掌控力超強　不只會存還懂理財投資

>

記者李薇／台北報導　圖／達志示意圖

在物價高漲、投資工具百花齊放的時代，懂得賺錢不難，難的是「留得住、滾得大」，有些人天生對金錢敏感，對數字有概念，甚至連風險評估都比別人精準，究竟哪三大星座最有賺錢與理財頭腦，不只會存錢，還懂得讓錢替自己工作？以下TOP 3到TOP 1揭曉。

賺錢,星座,占卜, 。（圖／達志示意圖）

TOP 3：金牛座

金牛座對金錢的敏感度幾乎是與生俱來，他們不盲目追高，也不輕易被話術說動，做投資前一定會反覆研究、比較報酬與風險，對金牛而言，穩定現金流比一夜致富更重要，因此特別適合長期型投資，例如：定期定額、穩健型資產配置，雖然偶爾會為了享受生活而花錢，但前提一定是「戶頭夠安全」，才會放心出手。

TOP 2：摩羯座

摩羯座賺錢靠的不是運氣，而是規劃與紀律，他們從年輕時就有財務目標，清楚知道每一步該怎麼走，甚至會替自己設立存款里程碑，他們擅長把收入拆分成不同用途，嚴格控管支出，不會因為一時衝動破壞長期布局，在職場上更願意用時間換實力，當能力累積到一定程度，財富自然跟著提升，是典型「越老越有錢」的代表。

TOP 1：天蠍座

天蠍座對金錢與資源的掌控力極強，他們不只會存，更懂得布局與翻倍，他們擅長觀察市場風向，對投資機會嗅覺敏銳，敢在關鍵時刻重押，但同時也會事先做好風險控管，對天蠍來說，錢是一種權力與安全感，因此會不斷提升自己的理財知識與投資能力，低調卻精準，是他們在財務戰場上的最大武器，成為最具賺錢頭腦的星座代表。

關鍵字：

賺錢, 星座, 占卜, 運勢, 摩羯, 金牛, 天蠍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

新年招好人緣！「5個實用技巧」學起來 讓你貴人相助 　

新年招好人緣！「5個實用技巧」學起來 讓你貴人相助 　

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節 超有賺錢頭腦的三大星座！TOP 1金錢掌控力超強　不只會存還懂理財投資 汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 春櫻美妝狂潮！LUSH櫻花綻放粉紅花海、Jo Malone撒嬌香引爆話題 別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」 星巴克春櫻系列2／11開賣　柯基、萌貓齊發療癒感拉滿　 Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面