桂圓紅棗茶也踩雷？研究：一杯含糖飲恐讓生理年齡老4.6歲

記者曾怡嘉／台北報導

冷氣團報到，不少人習慣來杯薑汁奶茶或桂圓紅棗茶暖身。不過營養師夏子雯提醒，看似養生的熱飲，若糖分過高，長期下來可能加速細胞老化，甚至影響外表與生理年齡，想喝得安心，關鍵在於選擇與份量。

為什麼含糖飲料會「催老」？美國AJPH的一篇研究發現，每天喝一杯20 盎司的含糖飲品，約567毫升 約含有65-75公克精緻糖=13-15顆方糖 長期下來，細胞老化加速，生理年齡恐比實際年齡老 4.6 歲，即使每天只喝8盎司，約236毫升 約27-31公克精緻糖=5.5-6顆方糖，也會造成生理年齡老化約1.9歲，居然與吸菸的老化效果相當。

營養師夏子雯也提醒，許多市售「養生飲品」為了降低薑或中藥材的辛辣與苦味，往往加入大量糖分調味，暖了身體，卻也增加身體負擔。那麼究竟要怎麼喝才安心呢？她也建議以下兩大原則，讓你不容易踩雷。

#別被「養生」兩字迷惑

看到標榜養生、溫補的手搖飲，仍要留意糖量。有些飲品即使選擇「無糖」，基底原料本身可能已含糖。建議查看營養標示，或詢問店家是否能真正無加糖。

#自己煮、甜度自己控

在家煮薑茶或紅棗茶時，可利用紅棗、枸杞本身的天然甜味，避免額外添加精製糖。薑茶濃度也不必過高，辛辣過重反而容易讓人想加更多糖調味。