2026金馬新年限定美妝、香水禮盒推薦一次看　開運紅包裝送禮不出錯

文／美人圈

每到農曆新年，各大香氛與美妝品牌總會推出結合東方節慶意象的限定設計及專屬禮盒，都是年度最值得收藏的焦點2026新年限定美妝與新年香水，不只在外觀上呼應「馬年」吉祥寓意，也同步推出多款限定禮盒與新春活動，無論是送禮、拜年or犒賞自己都相當合適。以下精選2026農曆新年限定美妝保養及香氛新品，一次掌握亮點！

2026金馬新年限定推薦

肌膚之鑰 2026金馬限定版 激光瓶、精質乳霜

肌膚之鑰每年新春限定幾乎是保養圈的「收藏級存在」！2026年金馬年攜手中國當代藝術家姜淼，將其標誌性的「圓」形美學融入馬年奔馳意象之中。層層紅金堆疊的外盒搭配流線型金馬圖騰，象徵圓滿、流動與生命力，設計兼具藝術性與新年喜氣。此次推出的限定品項包含品牌經典的「激光瓶」與「精質乳霜」，激光瓶以高濃度修護精華作為保養第一步，幫助肌膚在換季與年節作息不規律時穩定膚況；精質乳霜則以頂級抗老配方聞名，質地細緻、滋養度高，非常適合作為冬季與新年期間的密集修護選擇。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲肌膚之鑰 2026金馬限定版 激光瓶，50ml／NT$8,500。（限定販售）；肌膚之鑰 2026金馬限定版 精質乳霜，50ml／NT$25,000。（限定販售）（圖／肌膚之鑰）

雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露 馬上紅運限定版

雅詩蘭黛經典的小棕瓶，在2026年新春換上極具節慶感的「馬上紅運」限定包裝，以鮮明紅色搭配金色細節，呼應馬年主題，也象徵新年紅運開啟。作為許多人保養櫃裡不可或缺的修護型精華，小棕瓶主打夜間修護與抗熬夜老化，特別適合年節聚會頻繁、作息容易紊亂的時期使用。其核心配方強調夜間肌膚修復節律，能在睡眠期間協助肌膚回復穩定狀態，讓隔天膚況依然細緻有光澤。新春限定包裝讓原本就高人氣的明星商品，多了一份節慶祝福感，不論是送禮或自用，都非常應景。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲雅詩蘭黛 特潤超導全方位修護露 馬上紅運限定版，50ml／NT$4,450。（圖／雅詩蘭黛）

ELIXIR怡麗絲爾 2026限量馬年新春禮盒

ELIXIR怡麗絲爾向來以膠原蛋白保養專家形象深植人心，2026年新春特別攜手台灣畫家Kurt Wu吳承暉，推出馬年限定包裝禮盒。設計中以溫暖柔和的筆觸描繪騎著木馬的角色形象，整體視覺童趣又療癒，少了傳統新年設計的厚重感，反而多了一份親切與時髦感。

禮盒內容可依需求搭配品牌明星商品組合，例如主打煥膚更新的超能A醇小金管，或是訴求澎潤彈力的膠原系列保養品，兼顧實用性與新年氛圍。整體來說，這款新春禮盒非常適合送給親友、長輩，或是想在新年替自己建立穩定保養儀式的人。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲ELIXIR怡麗絲爾 2026限量馬年新春禮盒。（圖／ELIXIR 怡麗絲爾）

GUCCI Beauty農曆年限量版彩妝

GUCCI Beauty農曆年限量版彩妝登場！GUCCI將品牌的靈魂色調Rosso Ancora（安哥拉紅）轉化為新年最神聖的符號，結合象徵卓越與躍動的馬年意象，全新推出2026農曆年限量彩妝系列。以奢華的深酒紅漆面搭配復古金為視覺，將彩妝昇華為藝術典藏。傾色柔霧唇膏揀選#509 Rosso Ancora、#126 AmandaDawn與#128 Amanda Dusk等熱門色號，展現自信的氣場。底妝部分，明星商品絲潤氣墊粉餅與立體高光亮彩粉餅#003 Warm Gold換上馬年限定包裝，精緻的紅金交錯光影，賦予臉龐煥然一新的光采。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲GUCCI Beauty農曆年限量版彩妝。（圖／Gucci Beauty）

DIOR 迪奧藍星唇膏典藏版

DIOR 2026新年彩妝延續品牌一貫的高訂質感，迪奧先生一生鍾愛幸運符號與幸運數字、與紅唇意象結合，推出藍星唇膏新年典藏版。外殼與膏體上刻印星星、愛心、四葉草等象徵好運的圖騰，搭配經典紅色調，讓唇膏本身就像一件精緻的新年幸運物。色選涵蓋多款適合亞洲膚色的紅色與暖調色系，不論是年節聚會或走春拜訪，都能輕鬆駕馭。對於想送一份「不失禮、又有精品感」的新年彩妝禮物來說，這系列相當具有代表性。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲DIOR 迪奧藍星唇膏典藏版，NT$1,750、DIOR 迪奧巨星持色唇膏，NT$1,600、DIOR 迪奧藍星唇膏 幸運星願珍藏版，NT$1,600。（圖／DIOR）

迎接新春佳節，DIOR以「幸運8」為靈感，結合紅色祝福與經典幸運符碼，推出3款限量唇妝單品：4款飾以幸運符碼設計的迪奧藍星唇膏典藏版、4款開運色選的迪奧巨星持色唇膏，以及將4款人氣色珍藏於高訂外盒中的迪奧藍星唇膏幸運星願珍藏版，以一系列開運紅唇，為新年雙唇添上一抹好運色彩。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲（圖／DIOR）

ORIBE 鍊金之鑰新年限定禮盒

好萊塢頂級髮妝品牌ORIBE於2026農曆新年推出鍊金之鑰新年限定禮盒，重新詮釋高端髮品在節慶送禮中的價值與儀式感。限定禮盒由澳洲華裔藝術家暨紡織設計師Chris Chun獨家創作，汲取傳統掐絲琺瑯工藝的美學元素，紅色基調交織金色線條，象徵喜慶、尊貴與持續向前的能量，呼應馬年精神與新春祝福。禮盒內收錄鍊金之鑰香波洗髮露＋鍊金之鑰瞬護髮膜，專為脆弱、易斷裂髮質設計，使秀髮回復健康豐盈、展現絲緞般質感。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲鍊金之鑰數大便是美洗護禮盒，NT$9,740。（圖／ORIBE）

永和三美人 新年特別版 貓粉引力蜜粉撲

繼上次推出的喵咪蜜粉撲後、永和三美人再次推出喵粉引力蜜粉撲新年特別版，結合可愛貓咪造型與開運寓意，讓日常定妝化作招福小儀式！新品全面升級尺寸與厚度，觸感Q彈如貓咪肉墊，上妝更服貼也更省力。三款招福角色各具特色：灰貓「灰吉」抱著桃花象徵好緣份，橘貓「橘仔」抱金元寶帶來財運與事業順利，黑貓「黑噗」獻上鮮魚寓意學業豐收與年年有餘，即日起於全台康是美獨家販售，是2026農曆新春自用或送禮的趣味美妝首選。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲永和三美人 新年特別版 貓粉引力蜜粉撲，NT$168。（圖／永和三美人）

LE LABO 新春印篆服務

LE LABO在新年前夕推出全新香氛作品VIOLETTE 30，以細膩的白紫羅蘭為主軸，融合白茶的清透感與雪松、麝香的溫潤木質氣息，整體香氣內斂、安靜卻極具辨識度，帶有一種介於柔軟與堅定之間的氣質。適逢新春檔期，LE LABO 同步推出限時新春印篆服務，可在香水客製標籤上加蓋象徵新年祝福的印章，讓原本就強調個人化的品牌精神，多了一層節慶意義。對於喜歡低調香氣、又重視儀式感的人來說，是非常有新年氛圍的一款香水選擇。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲LE LABO VIOLETTE 30 紫羅蘭 30，100ml／NT10,900。（圖／LE LABO）

嬌蘭 藝術沙龍幽夜白芷淡香精限量版

嬌蘭藝術沙龍系列一向以高端原料與收藏級包裝聞名，2026年新春特別為幽夜白芷換上金馬年限定瓶身。紅色玻璃搭配金色細節，整體視覺華麗卻不浮誇，延續嬌蘭對於節慶美學的拿捏。香氣以白芷為核心，揉合微苦草本、香草甜韻與溫潤木質調，層次豐富且耐聞，屬於氣場型香水卻不顯張揚，非常適合新年期間使用，也象徵穩定、深度與內在力量。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲嬌蘭 藝術沙龍幽夜白芷淡香精，100ml／８NT$13,600（限量），僅於嬌蘭線上旗艦店及香氛精品店限定限量販售。（圖／嬌蘭）

喜迎金馬之年，嬌蘭推出多種特殊服務與滿滿買加贈活動，官方線上旗艦店及LINE禮物下單即享的法式禮盒包裝覆上紅金色的奔騰駿馬意象，推出限量「金燦騰馬禮盒包裝」。為了專櫃消費者，嬌蘭也特別準備了開運好禮！即日起至嬌蘭全台百貨專櫃消費滿萬即可獲贈限量「金燦騰馬紅包袋（10入）」，祝福駿勢開年，奔馳成功！（贈完為止）

Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540水晶之燄香精

MFK的Baccarat Rouge 540在香氛圈早已是經典存在，這款香氣本身就帶有「成功、氣場、存在感」的象徵意涵，更是爆火的開市好運香、招財香！這次新春版本以「馬到成功」為主題，延續金紅色系的瓶身視覺，讓香水本身就充滿新年祝賀感。香氣由藏紅花、茉莉、琥珀與龍涎香構成，甜度與木質感平衡得宜，擴散度與持香力都相當出色，在新年使用或送禮時，更添一層祝福意味。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲Maison Francis Kurkdjian Baccarat Rouge 540水晶之燄香精新春版本。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

Acqua di Parma 無限木蘭印花典藏版

迎接2026農曆新年，Acqua di Parma為品牌特別為新春打造「無限木蘭淡香精」限量版本！此次攜手上海藝術家Lea Woo ，以馬年為靈感，將義大利香氛工藝與東方美學巧妙融合，成為2026新年限定香水中極具收藏價值的一款。無限木蘭淡香精香氣前調由義大利卡拉布里亞佛手柑、橙與檸檬揭開，清新明亮；中調綻放茉莉、木蘭、玫瑰與依蘭的花香層次，溫柔卻不甜膩；尾調以麝香與廣藿香收尾，延續香氣的深度與包覆感。整體氣息宛如一首充滿陽光的頌歌，象徵新年無限的可能性，也非常適合作為新春送禮首選。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲Acqua di Parma 無限木蘭印花典藏版，100ml／NT$11,800。（限量）（圖／BEAUTY美人圈）

PENHALIGON'S 潘海利根 不期而遇的芬利 馬年限定包裝

2026金馬年不能錯過PENHALIGON’S潘海利根這隻駿馬香水！經典獸首肖像香氛《不期而遇的芬利》在農曆新年以金紅色喜氣洋洋的馬年限定包裝登場，開心果、紫羅蘭與皮革香調交織，個性鮮明卻不失優雅，象徵駿馬奔馳般的大膽與自信，為新的一年注入滿滿好運。同步推出的2026 新年限定獸首肖像香氛隨身組，內含兩款10ml香氛，將《不期而遇的芬利淡香精》的皮革辛香，與《望眼欲穿的公爵夫人淡香精》的玫瑰柑橘氣息一次收藏，適合新年旅行、隨身補香或作為精緻送禮選擇。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲PENHALIGON'S 潘海利根 不期而遇的芬利淡香精，75ml／NT$10,800、PENHALIGON'S 潘海利根 2026新年限定獸首肖像香氛隨身組，10ml／NT$3,195。（圖／PENHALIGON'S 潘海利根）

此外，潘海利根於新春期間也推出限定滿額活動，即日起至2026年2月22日止，全台形象店消費滿1,600元可獲馬年新春限定紅包袋；購買任一獸首肖像75ml香氛，可獲得馬年限定絲巾飾帶；單筆消費滿12,000 元，則可獲得潘海利根幸運馬蹄鐵，新年氛圍感與收藏價值同步拉滿。

BVLGARI寶格麗 馬年精緻禮盒

歡慶2026嶄新的一年，BVLGARI寶格麗特別為大家獻上充滿祝福寓意的馬年精緻禮盒，以優雅設計與細膩質感，陪伴您迎接新年到來！期盼在新的一年裡，能為您帶來奔馳向前的能量與好運，象徵事事順遂、好運相隨，讓每一刻都充滿喜悅與祝福，共同迎接充滿希望與美好的新篇章，呈現「好運奔馳而來」的新年寓意。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲BVLGARI寶格麗 馬年精緻禮盒。（圖／BVLGARI 寶格麗）

新春限定活動：即日起至2月28日，凡於櫃上消費滿額，即有機會獲得多款馬年限定好禮好禮內容：馬年限定包裝禮盒、馬年精緻紅包組、馬年精緻年曆（贈品數量有限，送完為止，實際活動內容及贈品以櫃檯現場公告為準）。
適用專櫃：新光三越台北信義新天地A4館2樓、新光三越台南西門館G樓香氛獨立櫃

Diptyque 2026春節限量香氛蠟燭—臘梅（Lamei）

Diptyque於2026年首度推出春節限定香氛蠟燭「臘梅（Lamei）」，為農曆新年帶來嶄新的嗅覺詮釋。限量包裝由藝術家林子楠創作，畫面中臘梅與喜鵲相映，象徵春回大地、繁榮昌盛，讓這款香氛蠟燭成為極具節慶意義的新年居家擺設。香氣以臘梅為主軸，明亮的花香在冬日中綻放，質地如天鵝絨般柔潤細緻，揉合蜂蜜的微甜與溫暖木質調，營造出靜謐卻充滿希望的氛圍，不論是新年團聚時點燃，或作為新春送禮，都相當合適！

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲Diptyque 2026春節限量香氛蠟燭—臘梅（Lamei），190g／NT$2,300。（圖／Diptyque）

BYREDO 達拉木馬新年限定

迎來品牌創立20週年，BYREDO於2026農曆新年推出《歸途與重逢 The Horse That Leads Us Home》新年限定包裝，靈感源自瑞典傳統達拉木馬的手繪花紋。達拉木馬在北歐文化中象徵守護、愛與思念，BYREDO將這份祝福轉化為新年限定視覺，串連東方節慶的團圓意象，成為今年新年香水與禮盒包裝中的代表作。

▲馬年美妝 。（圖／品牌）

▲BYREDO 達拉木馬新年限定。（圖／BYREDO）

活動期間至2月底止，凡於BYREDO全台門市消費，即可享2026馬年限定包裝服務；消費不限金額可獲贈達拉木馬新年限定紅包袋，消費滿額則可獲得限量達拉木馬造型陶瓷擴香片。充滿手工溫度的設計，不論是新年送禮or自留收藏，都別具紀念意義。

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

