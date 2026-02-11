fb ig video search mobile ETtoday

櫻桃並不是補鐵神器！真實營養好處一次看　助眠護眼很有感

>

▲▼櫻桃營養好處。（圖／Unsplash）

▲許多人都誤以為櫻桃能補鐵，其實效果有限。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

櫻桃酸甜多汁，被稱為「大自然的寶石」，不少人更把它當成補血、補鐵的代表水果。不過營養師高敏敏提醒，櫻桃其實不是補鐵神器，鐵含量並不高，想吃出健康好處，關鍵在於吃進去的份量與正確觀念，一起來學習！

營養師高敏敏分享，很多人以為紅色水果能「補血」，但其實每100克櫻桃僅含約0.2毫克鐵質，補鐵效果有限。若有缺鐵需求，建議從紅肉、海鮮、紫菜等食物補充，效果會更理想。建議把櫻桃當成抗氧化水果可以，但別再把它當補鐵主力。

那麼櫻桃一天可以吃多少？櫻桃屬於果糖含量較高的水果，仍需注意份量。1份水果約為9-10顆櫻桃，建議每日建議攝取2-3份即可，若本身有血糖控制需求、減脂目標，記得將櫻桃計入當天水果總量，而不是額外加吃，吃櫻桃營養好處一次看。

▲▼櫻桃營養好處。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#幫助入眠

櫻桃含有天然褪黑激素，可能有助調整睡眠節律、提升睡眠品質。建議可在晚餐後少量食用，但避免睡前大量進食。

#養顏美容

花青素、鞣花酸與維生素C具抗氧化作用，有助對抗自由基。維生素C也參與膠原蛋白生成。不過美白或抑制黑色素效果仍需整體飲食與防曬配合。

#促進腸道順暢

含有膳食纖維，可幫助維持消化道健康。但腸胃較敏感者應從少量開始嘗試。

#保護視力

維生素A與花青素有助維持視覺健康，特別是夜間視力保養。

#抗氧化與抗發炎

櫻桃富含多種植化素，有助對抗氧化壓力。實際健康效果仍須搭配均衡飲食與良好生活習慣。

#有助血壓調節

鉀有助維持體內電解質平衡與血壓穩定，但腎臟疾病患者需留意鉀攝取量。

關鍵字：

櫻桃, 補鐵, 抗氧化, 睡眠, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」

別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名 星巴克春櫻系列2／11開賣　柯基、萌貓齊發療癒感拉滿　 安格斯12星座一周運勢2／9-2／15　雙子桃花多真愛少、摩羯不必太委屈 《愛情怎麼翻譯？》高允貞同款包神出來了　香奈兒出鏡率超高 最以自我為中心星座Top 3！第一名活在自己宇宙裡　沒考慮別人感受

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面