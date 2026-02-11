櫻桃並不是補鐵神器！真實營養好處一次看　助眠護眼很有感

▲許多人都誤以為櫻桃能補鐵，其實效果有限。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

櫻桃酸甜多汁，被稱為「大自然的寶石」，不少人更把它當成補血、補鐵的代表水果。不過營養師高敏敏提醒，櫻桃其實不是補鐵神器，鐵含量並不高，想吃出健康好處，關鍵在於吃進去的份量與正確觀念，一起來學習！

營養師高敏敏分享，很多人以為紅色水果能「補血」，但其實每100克櫻桃僅含約0.2毫克鐵質，補鐵效果有限。若有缺鐵需求，建議從紅肉、海鮮、紫菜等食物補充，效果會更理想。建議把櫻桃當成抗氧化水果可以，但別再把它當補鐵主力。

那麼櫻桃一天可以吃多少？櫻桃屬於果糖含量較高的水果，仍需注意份量。1份水果約為9-10顆櫻桃，建議每日建議攝取2-3份即可，若本身有血糖控制需求、減脂目標，記得將櫻桃計入當天水果總量，而不是額外加吃，吃櫻桃營養好處一次看。

#幫助入眠

櫻桃含有天然褪黑激素，可能有助調整睡眠節律、提升睡眠品質。建議可在晚餐後少量食用，但避免睡前大量進食。

#養顏美容

花青素、鞣花酸與維生素C具抗氧化作用，有助對抗自由基。維生素C也參與膠原蛋白生成。不過美白或抑制黑色素效果仍需整體飲食與防曬配合。

#促進腸道順暢

含有膳食纖維，可幫助維持消化道健康。但腸胃較敏感者應從少量開始嘗試。

#保護視力

維生素A與花青素有助維持視覺健康，特別是夜間視力保養。

#抗氧化與抗發炎

櫻桃富含多種植化素，有助對抗氧化壓力。實際健康效果仍須搭配均衡飲食與良好生活習慣。

#有助血壓調節

鉀有助維持體內電解質平衡與血壓穩定，但腎臟疾病患者需留意鉀攝取量。