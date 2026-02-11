fb ig video search mobile ETtoday

出門總是拖拖拉拉？ 「5招」教你擺脫遲到　打造準時體質

>

▲▼「5招」教你擺脫遲到。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲遲到和懶惰無關，應從生活習慣開始改善。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天都告訴自己「明天一定準時」，卻還是壓線甚至遲到？遲到往往不是懶惰，而是時間估算錯誤與習慣累積的結果。想改善，其實可以從幾個小調整開始，慢慢建立「準時體質」。

首先請先檢視一下自己為什麼老是遲到呢？常見原因不外乎是低估準備時間、總是拖到最後一刻才出門、過度樂觀的時間安排，又或是出門臨時發生東西找不到的窘況，想要養成準時體質，試試從以下5個重點下手。

1.設定「提前到」目標

不要以準點為目標，而是設定「提早10分鐘到」。把出門時間往前推，給自己緩衝空間。

2.所有準備動作都加5分鐘

洗漱、穿衣、找鑰匙、等電梯都可能超時，建議每個步驟多抓5分鐘，比較符合現實狀況。

▲▼「5招」教你擺脫遲到。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

3.前一天準備好關鍵物品

包包、證件、充電器、明天的衣服前一晚就定位，避免早上手忙腳亂，睡覺之前先準備好，就不怕隔天匆匆忙忙出門。

4.用倒數計時代替鬧鐘

單純鬧鐘容易被忽略。建議改用「出門倒數計時」，例如設定30分鐘後一定離開家，視覺化時間流逝，加快自己的速度。

▲▼「5招」教你擺脫遲到。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

5.找出你的拖延觸發點

很多人遲到是因為滑手機或「再坐一下」。可以設定出門前10分鐘不滑手機，減少干擾。

關鍵字：

遲到習慣, 時間管理, 準時技巧, 拖延症, 生活小技巧

