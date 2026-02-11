fb ig video search mobile ETtoday

春櫻美妝狂潮！LUSH櫻花綻放粉紅花海、Jo Malone撒嬌香引爆話題

記者曾怡嘉／綜合報導

櫻花盛開的季節，不只風景換上粉色，美妝圈也同步染上柔嫩春意。今年多款櫻花限定以粉嫩包裝與清新香氣掀起話題，從香水、沐浴到保養，一次滿足春日儀式感。

#Jo Malone櫻花香水：柔粉漸層瓶身，日本開賣即掀風潮

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲Jo Malone 櫻花限量版香水，100ml，6,150元。

還沒噴上香氣，外型就先讓人心動，Jo Malone櫻花香水在日本一推出便引發搶購，瓶身以柔粉漸層搭配通透玻璃設計，彷彿櫻花花瓣隨風輕落，優雅而輕盈。

香調上，由佛手柑揭開清亮前奏，隨後綻放溫柔細緻的櫻花氣息，最後以帶有質感的玫瑰木收尾，整體氣味乾淨不甜膩，營造比體香更高級的淡雅存在感。外觀與香氣相互呼應，成為春日香氛焦點。

#LUSH春日櫻花汽泡彈：三合一設計，浴缸裡綻放粉色花海

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲LUSH 春日櫻花汽泡彈，500元。

迎接萬象更新的春日，LUSH推出春日櫻花汽泡彈，將櫻花意象化為浴缸中的粉紅浴藝，這款三合一汽泡彈在暖水中緩緩化開，如同一朵盛放的櫻花。

溫和花香與鹽漬櫻花氣息在水中擴散，為沐浴時光增添療癒氛圍。視覺與嗅覺同步享受，讓人在微涼春日裡感受溫暖與放鬆。

#SK-II青春露櫻花限定版：經典瓶身換上粉嫩新裝

▲▼櫻花美妝。（圖／品牌提供）

▲SK-II 青春露櫻花限定版，230ml，6,900元。

伴隨早春氣息，SK-II青春露櫻花限定版以新面貌在台灣登場，此次以青春露經典設計為基底，瓶身優雅點綴浪漫櫻花圖騰，朵朵粉嫩花瓣彷彿在瓶身上輕盈綻放。

櫻花圖騰象徵煥然一新的蛻變與重生，也呼應品牌主打為肌膚帶來晶瑩剔透的保養體驗，外型收藏價值高，成為不少保養控春季必收單品。

