汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭

▲汶萊王子馬丁（右）分享與王子妃Anisha、女兒Zarah Mariam Bolkiah一家三口幸福合影。（圖／翻攝tmski IG）

記者陳雅韻／台北報導

被譽為「亞洲最帥王子」的汶萊馬丁王子（Prince Abdul Mateen）與王子妃阿妮莎（Princess Anisha Rosnah）8日迎來他們的第一個孩子，昨（11日）馬丁王子首度發布一家三口的照片，他手抱女兒面露微笑，王子妃則眼神充滿愛意望向他，幸福洋溢的模樣羨煞旁人，他在貼文中感謝醫療團隊提供的專業照護與支持，也謝謝大眾給予的親切祝福。

汶萊王室同步公布小公主命名為Zarah Mariam Bolkiah，Zahra 是一個阿拉伯語名字，象徵著「璀璨、華麗、明亮」與「花朵」；中間名字Mariam則是馬丁王子夫婦向母親致敬，兩人的母親名字都是寓意「摯愛」的Mariam，顯然這個名字對他們而言別具意義。根據汶萊憲法規定，君主必須為男性、穆斯林且為王室男系後裔，因此小公主將不具備王位繼承權。





▲汶萊電視台公開小公主Zarah Mariam Bolkiah熟睡的可愛模樣。（圖／翻攝rtbnews IG）

從馬丁王子發布的全家福可一窺這個小家庭的生活，這對新手爸媽穿著簡約的全黑服飾，在布置玩偶與遊戲墊的新嬰兒房內抱著新生兒。小公主所使用的包巾也被網友搜出，為澳洲知名嬰幼兒品牌Love To Dream全球首創的蝴蝶包巾，給予嬰兒安全感達到絕佳睡眠品質；而汶萊廣播電視台也播出小公主熟睡模樣，她頭戴蕾絲髮圈，身體裹著粉紅花卉刺繡包巾，模樣可愛。

