fb ig video search mobile ETtoday

冬天衣服總有股霉味？洗衣機裝滿、浸泡太久都NG！

>

記者李薇／綜合報導　圖／品牌提供

天冷的季節裡，很多人害怕衣物洗不淨、曬不乾，會隱約散發濕冷的「氣味」，尤其是殘留在衣物上的霉味，通常難以清除，缺少了太陽光的照射，連棉被都變得不香了，躺下時的保暖蓬鬆感消失，面對居家清洗衣物的多種困擾，以下洗淨小技巧，幫你換上香氣芬芳的衣物。

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

1.小量清潔才對

清洗衣物是每周必備的家事之一，冬天裡衣物款式眾多，髒衣服又厚又重，容易堆積成塔引起「發霉臭味」，很多人會把衣物一次性放入洗衣機，認為省時、省電、省水，殊不知大量衣物一起清洗，殘留的污漬髒汙根本洗不乾淨，還會越洗越髒，正確的使用觀念，是每次洗衣的量最多只占洗衣機70%的面積，才不會清洗不易。

2.浸泡15分鐘就好

有些人喜歡洗衣前先浸泡衣物，覺得泡越久越乾淨，但衣料材質、款式都不同，浸泡時間過長，洗滌劑中的化學成分容易發出臭味，而且過高的清潔效果還會使衣物褪色、老化，脫水後產生毛躁感，甚至傷到衣料材質，建議浸泡時最佳以15分鐘內即可，盡量別超過半小時。

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

3.量洗衣劑量很重要

洗衣時很多人習慣憑感覺加入洗衣劑，以為放越多洗滌效果越強，其實過度清潔反而造成衣服染上更多化學物質，縮短衣物的使用壽命。建議依據洗衣溶劑或洗衣粉包裝上的使用說明去添加量度，搭配家中的洗衣機做使用。

【推薦單品】

＃Bondi Wash 芳枸葉&檀香羊毛和喀什米爾洗衣精，500ml、售價680元

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

冬季最多毛料衣物，嬌弱的材質一洗就怕洗壞，不洗又覺得好髒，這時你需要更專業的清潔用品，Bondi Wash就專為羊毛、喀什米爾、美麗諾羊毛材質推出洗衣精，溫柔的清潔髒污，同時留下芳枸葉與檀香精油的氣息，不僅療癒好聞，還可以避免衣物害蟲。

＃kerzon 泡泡寶貝香氛洗衣精，1000ml、售價900元

▲Five Oceans,kerzon,Bondi Wash,洗衣精,洗衣,清潔,居家,。（圖／品牌提供）

運用遵循普羅旺斯古法製造植物皂基為洗衣精基底成分，捨棄化學界面活性劑，不僅可以更好地帶走髒污，也不會留下化學物質，快速就可以沖洗乾淨，加上內含橄欖油與椰子油，同時能讓纖維自然蓬鬆，無刺激敏感成分最適合寶寶。

關鍵字：

kerzon, Bondi Wash, 洗衣, 清潔, 居家, 生活

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

睡前刷比早上更有用！7個「潔牙小常識」一次看懂

睡前刷比早上更有用！7個「潔牙小常識」一次看懂

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

年假小心發福！最易發胖星座Top3公開　看看你上榜了嗎？

皮朋NBA私藏品登拍！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

皮朋NBA私藏品登拍！神級清單驚見「喬丹簽名戰靴」　沒8千萬恐怕買不到

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新 星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節 5千元內買到情人節禮物！小CK愛心包、Pandora串飾　可愛到性感通通有 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 底妝新革命！黛珂粉底液全新升級、心機蜜粉定妝又能同時補水 田馥甄手繪賀年卡有「神錶」相助　CITIZEN繁星光動能錶擄芳心 鮮奶、豆奶、燕麥奶怎麼選？5種「奶類」營養差很大，一次看懂適合誰

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面