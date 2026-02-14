冬天衣服總有股霉味？洗衣機裝滿、浸泡太久都NG！

記者李薇／綜合報導 圖／品牌提供

天冷的季節裡，很多人害怕衣物洗不淨、曬不乾，會隱約散發濕冷的「氣味」，尤其是殘留在衣物上的霉味，通常難以清除，缺少了太陽光的照射，連棉被都變得不香了，躺下時的保暖蓬鬆感消失，面對居家清洗衣物的多種困擾，以下洗淨小技巧，幫你換上香氣芬芳的衣物。

1.小量清潔才對

清洗衣物是每周必備的家事之一，冬天裡衣物款式眾多，髒衣服又厚又重，容易堆積成塔引起「發霉臭味」，很多人會把衣物一次性放入洗衣機，認為省時、省電、省水，殊不知大量衣物一起清洗，殘留的污漬髒汙根本洗不乾淨，還會越洗越髒，正確的使用觀念，是每次洗衣的量最多只占洗衣機70%的面積，才不會清洗不易。

2.浸泡15分鐘就好

有些人喜歡洗衣前先浸泡衣物，覺得泡越久越乾淨，但衣料材質、款式都不同，浸泡時間過長，洗滌劑中的化學成分容易發出臭味，而且過高的清潔效果還會使衣物褪色、老化，脫水後產生毛躁感，甚至傷到衣料材質，建議浸泡時最佳以15分鐘內即可，盡量別超過半小時。





3.量洗衣劑量很重要

洗衣時很多人習慣憑感覺加入洗衣劑，以為放越多洗滌效果越強，其實過度清潔反而造成衣服染上更多化學物質，縮短衣物的使用壽命。建議依據洗衣溶劑或洗衣粉包裝上的使用說明去添加量度，搭配家中的洗衣機做使用。

【推薦單品】

＃Bondi Wash 芳枸葉&檀香羊毛和喀什米爾洗衣精，500ml、售價680元

冬季最多毛料衣物，嬌弱的材質一洗就怕洗壞，不洗又覺得好髒，這時你需要更專業的清潔用品，Bondi Wash就專為羊毛、喀什米爾、美麗諾羊毛材質推出洗衣精，溫柔的清潔髒污，同時留下芳枸葉與檀香精油的氣息，不僅療癒好聞，還可以避免衣物害蟲。

＃kerzon 泡泡寶貝香氛洗衣精，1000ml、售價900元

運用遵循普羅旺斯古法製造植物皂基為洗衣精基底成分，捨棄化學界面活性劑，不僅可以更好地帶走髒污，也不會留下化學物質，快速就可以沖洗乾淨，加上內含橄欖油與椰子油，同時能讓纖維自然蓬鬆，無刺激敏感成分最適合寶寶。