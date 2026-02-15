馬年精品配件穿戴好兆頭！桃花版恐龍鑰匙圈、大紅色年味輕鬆上身

▲Longchamp馬年廣告可可愛愛，很懂天馬行空的浪漫。（Longchamp提供）



赤馬年轉瞬將至，好兆頭就該直接上身。

精品紛紛以工藝寫下祝福，無論是招搖過市，或悄現細節。

現在為時不晚，立刻衝進櫃上把幸運小馬收編帶走吧。

這次必須馬上穿戴、馬上吸睛、馬上開運！

天馬行空又何妨

▲Le Roseau手提肩背包。NT$24,900～29,600。（Longchamp提供）



馬年不一定非得要馬不停蹄，Longchamp從童年視角重新詮釋，讓糖果色系的旋轉木馬，映在藍天綠地之上，少了全力奔馳的衝勁，反倒像在提醒你我，偶爾也該停下腳步、做做白日夢，讓玩心先跑一圈再說。回到新年主打款Le Roseau包包，收起廣告裡的天馬行空，以胭脂紅與勃根地紅承接喜氣，點綴上金色奔馬標誌，低調回歸日常，繼續把好運背在身邊。

▲駿馬奔騰絲帶，是領巾也是束髮帶。NT$5,000。（Longchamp提供）

Horse成雙好事來

▲BFF家族齊聚一堂包餃子，成了最逗趣、最萌的時尚廣告。（Fendi 提供）

在闔家團圓的農曆新年，Fendi的BFF家族又添了新成員，從2025秋冬一路走進2026，繼續熱熱鬧鬧、紅紅火火。這次因應新年登場的兩款掛飾，其實是從既有角色再延伸，迷你外型處處暗藏巧思，不僅以應景紅色作為主色調，更加入柿子、花生等圖案，象徵「好事發生」的諧音祝福，替新年討個好彩頭。

▲新加入的新春版成員，以棉花糖般的蓬鬆爆炸頭登場。價格店洽。（Fendi 提供）

▲抱著花生娃娃出現的BFF掛飾，簡直不要太生火。（Fendi 提供）

幸福加馬招桃花

▲SPORT b.花卉針織開襟外套。 NT$7,580。（agnès b.提供）

新年想招桃花，拜月老之外，不妨把好感度穿上身。SPORT b.推出「Dino in Bloom」新年系列，桃花意象結合經典恐龍標誌，延伸至毛衣、T恤與針織開襟外套，在中性輪廓中添上一點甜，讓真命天子在茫茫人海中一眼看見妳！不想過於高調張揚，立體Dino毛絨袋或桃花恐龍鑰匙圈都是可愛與個性恰到好處、悄悄點亮存在感的選擇。

▲穿上這件顯眼的毛衣，招桃花的心昭然若揭。NT$5,980。（agnès b.提供）

▲桃花版Dino恐龍鑰匙圈，可掛於包款或當腰間吊飾。NT$1,480。（agnès b.提供）

一馬當先壯氣勢

▲湯唯演繹新年系列外套，喜氣洋洋。NT$65,000。（翻攝自Burberry官網）

Burberry今年找來陳坤與湯唯坐鎮，加上吳磊、張婧儀入鏡，硬是把廣告片拍成賀歲片等級，氣勢與年味同時拉到最滿。而新春系列商品也毫不遜色，正紅色調或大面鋪陳、或以細節點亮，加上品牌經典的EKD戰馬騎士，順勢呼應馬年意象，透過水墨風格、金屬刺繡、十字繡及貼花徽章等不同工藝詮釋，躍上風衣、圍巾、包款等單品，展現強韌而從容的時尚氣勢。

▲陳坤配戴應景的大紅色圍巾，年味輕鬆上身。NT$16,500。（翻攝自Burberry官網）

▲Horseshoe斜背包，經典格紋一秒認出。NT$39,900。（翻攝自Burberry官網）

