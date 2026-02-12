fb ig video search mobile ETtoday

CORTIS馬丁愛用香氛變身滾珠精油、歐舒丹白茶櫻花迎春登場

>

記者曾怡嘉／台北報導

從春日花茶香到午夜木質調，早春香氛話題聚焦兩種截然不同的氣味風景。歐舒丹推出白茶櫻花限量系列，勾勒普羅旺斯春光；而南韓男團 CORTIS 隊長 Martin（馬丁）愛用的 SW19「Midnight」香氣，也推出隨行滾珠精油版本，讓粉絲能更貼近日常使用情境。

#歐舒丹白茶櫻花限量系列：把普羅旺斯春光穿上身

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 白茶櫻花護手霜30ml、白茶櫻花美體乳250ml、白茶櫻花淡香水50ml、白茶櫻花沐浴膠250ml。

來自法國普羅旺斯的歐舒丹，以自然植物香氣與永續理念為品牌核心，本季推出「白茶櫻花限量系列」，以櫻花的柔美花香與白茶的清雅茶韻，描繪屬於春日的法式感官風景。

香氣靈感源自普羅旺斯春光中啜飲白茶、靜賞櫻花的恬淡時刻。前調粉櫻輕柔綻放，中調白茶溫潤清澈，尾韻以金木氣息收束，留下純粹而舒心的細緻餘韻，展現乾淨留白的高級香氛輪廓。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

全系列涵蓋淡香水、沐浴膠、美體乳與護手霜，將香氣延伸為完整穿香儀式。包裝設計汲取普羅旺斯傳統「混色陶土工藝」靈感，以綠、粉、白三色揉合出如手工陶藝般的大理石紋理，並採用再生玻璃瓶身，延續品牌對永續的承諾。

#CORTIS馬丁最愛 SW19「Midnight」：滾珠精油版登場

▲▼馬丁愛香。（圖／翻攝自IG/martin.cortis）

▲馬丁曾公開分享自己的愛用香氛是SW19的Midnight（圖／翻攝自IG/martin.cortis）

南韓小眾香氛品牌 SW19 以「一天24小時的時間香氣」為核心概念，其中「Midnight」午夜香氣為 CORTIS 隊長 Martin（馬丁）私下愛用香氛。此次推出「OIL PARFUM Midnight 城市隨行滾珠香氛精油」，將原本屬於梳妝台的固定儀式，轉化為可隨身攜帶的補香選擇。

▲▼香水。（圖／品牌提供）

▲SW19 OIL PARFUM Midnight 城市隨行滾珠香氛精油，1,380元。

Midnight 以麝香與檀香木為主軸，透過油香質地呈現更貼膚、內斂的層次感，描繪午夜時分的靜謐與親密氛圍。品牌表示，配方中添加神經醯胺成分，使質地更溫潤服貼。滾珠設計可塗抹於手腕、頸部、耳後等體溫較高部位，相較噴霧型香氛更精準集中，也方便外出隨時補香。呼應近年香氛使用情境由「定點噴灑」轉向「行動補香」的趨勢，也讓粉絲能以更貼近日常的方式，體驗馬丁同款氣味。

