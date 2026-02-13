SONY揚聲器BRAVIA Theatre U過年追劇超安靜　現出手省500

▲SONY BRAVIA Theatre U推優惠。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導



即將進入過年假期，一家大小出遊不免互相干擾，SONY 個人化音訊裝置 BRAVIA Theatre U 主打「個人家庭劇院」風格，就算小孩已經睡了，還是能在旁邊追劇嗑電影，環場音效樣樣不少，近期還推 500 元即享券回饋。



Sony 個人化音訊裝置 BRAVIA Theatre U（型號：HT-AN7），採用無線頸掛式設計，主打能提供具沉浸感的環繞音效，同時維持開放式的聆聽環境，適合在不希望干擾他人的情況下享受個人娛樂。





該產品搭載 X-Balanced 揚聲器單體，透過特殊的長方形振膜設計來提高聲壓並減少失真，確保中高頻的語音清晰度。若搭配相容的 BRAVIA 電視，可支援 Dolby Atmos 與 360 空間音效（360 Spatial Sound），為使用者打造專屬的 360 度環繞音場。此外也支援 360 Reality Audio 技術，能模擬親臨現場的音樂體驗。





採用靈活且輕量化的頸掛設計，可依使用者的肩頸寬度自行調整貼合度。裝置具備 IPX4 等級的防潑水性能，並支援多點連線功能，能同時配對兩台藍牙裝置。針對通話需求，內建 Precise Voice Pickup Technology，利用 AI 智慧演算法進行降噪與人聲強化。





實際使用環繞音場效果表現佳，即便只使用 iPhone 非 SONY 相關產品連線，還是有呈現出立體距離與方向的聆聽感受，放在肩膀上的設計，也比起戴耳機更舒服，且不會漏聽環境音，操作簡單且容易上手，然而畢竟是個人式音響，在一、二公尺內還是會聽到播放聲。



BRAVIA Theatre U 售價 8,990 元，近期搭配 SONY「冬日迎新好時光」春節優惠，3／1 前購買至官網完成註冊，可享 500 元好禮即享券優惠。

其他個人娛樂選項還包括 OVO 全新 Warpple LA8 投影機，採用 1.0：1 投射比短焦技術，搭配 200 度雲台，觀賞角度更大。支援 1,200 ANSI 流明亮度，燈不關黑也可觀看，搭載 Google TV，支援 Netflix、Disney+、YouTube 等熱門串流平台，語音搜尋與手機螢幕投影。即起至3／25 前推出預購價 6 折 7,499 元。