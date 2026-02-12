fb ig video search mobile ETtoday

眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、達志示意圖

長時間滑手機、熬夜追劇或是工作盯著電腦螢幕，都容易讓眼周出現暗沉與疲勞感，黑眼圈也因此更加明顯，其實眼周肌膚比臉部其他部位更薄、更脆弱，只要日常多加留意幾個小細節，就能有效減緩疲勞感，讓雙眼看起來更有神采。

抗老,保養,防曬,。（圖／達志示意圖）

＃溫熱加冷敷交替，促進循環

眼周暗沉很多時候來自血液循環不佳，可以利用溫熱毛巾敷眼約3至5分鐘，幫助放鬆緊繃肌肉，再以冷敷收斂血管，幫助減少浮腫與暗沉，這樣的交替方式能刺激微循環，對於長時間用眼後的疲勞特別有效，每天睡前進行一次，更能幫助眼周放鬆。

＃建立用眼休息節奏，減少過度疲勞

長時間盯著螢幕容易讓眼周肌肉持續緊繃，建議遵守「20-20-20」原則，每20分鐘看向20英尺遠的地方20秒，讓眼睛適度放鬆，同時維持規律作息與充足睡眠，才是改善黑眼圈的根本之道。當眼睛真正獲得休息，氣色自然也會跟著提升。

＃正確使用眼霜，避免拉扯細紋

塗抹眼霜時切記用無名指輕點按壓，從眼頭往眼尾輕輕帶開，而不是來回摩擦或大力拉扯，選擇含有咖啡因、胜肽或玻尿酸成分的產品，有助於改善浮腫與保濕不足造成的暗沉問題，搭配輕柔按摩，不僅能幫助吸收，也能減少細紋產生的機會。

【推薦單品】

＃嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜，售價3400元

嬌蘭,資生堂,眼霜,眼周,護理,保養,。（圖／品牌提供）

稍微一點熬夜、精神不濟，肌膚狀態就有大打折扣的感覺，除了日常定期養護，迅速補充營養活力更是疲憊時不可或缺的單品，嬌蘭熱賣之作皇家蜂王乳系列青春提拉眼霜再度升級，三重蜂蜜修護科技的濃度提升5倍之外，同時搭載烏埃尚島、挪威及康尼馬拉的黑蜂蜂蜜與蜂王乳，更加綿密宛如蜂蜜般的質地，一抹瞬間提拉定型，滿滿的包覆感卻又絲毫不黏膩，絕對是任何時間急救眼周NG狀態的「快充眼霜」。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜，售價3100元

嬌蘭,資生堂,眼霜,眼周,護理,保養,。（圖／品牌提供）

繼熱賣破萬的＃A醇小熨斗之後，資生堂國際櫃激抗痕系列再度增加全新眼霜，透過日本赤松的松果植物萃取「微導賦活科技」，搭配珍稀緋紅花緊緻活萃、溫和緩釋型「A醇ACE」微導賦活科技成分，可以全方位緊緻塑形眼周肌膚，重現緊實彈力。

關鍵字：

嬌蘭, 資生堂, 眼霜, 眼周, 護理, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元 超有賺錢頭腦的三大星座！TOP 1金錢掌控力超強　不只會存還懂理財投資 汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 新年招好人緣！「5個實用技巧」學起來　讓你貴人相助 　 別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」 星巴克春櫻系列2／11開賣　柯基、萌貓齊發療癒感拉滿　 試開箱／「冠軍粉底液」粉霧親妹登場！高遮瑕卻極絲滑顛覆持久底妝印象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面