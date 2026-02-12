眼周肌膚一NG就很顯老？3個養護方案：冷熱敷、20法則都必學

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、達志示意圖

長時間滑手機、熬夜追劇或是工作盯著電腦螢幕，都容易讓眼周出現暗沉與疲勞感，黑眼圈也因此更加明顯，其實眼周肌膚比臉部其他部位更薄、更脆弱，只要日常多加留意幾個小細節，就能有效減緩疲勞感，讓雙眼看起來更有神采。

＃溫熱加冷敷交替，促進循環

眼周暗沉很多時候來自血液循環不佳，可以利用溫熱毛巾敷眼約3至5分鐘，幫助放鬆緊繃肌肉，再以冷敷收斂血管，幫助減少浮腫與暗沉，這樣的交替方式能刺激微循環，對於長時間用眼後的疲勞特別有效，每天睡前進行一次，更能幫助眼周放鬆。

＃建立用眼休息節奏，減少過度疲勞

長時間盯著螢幕容易讓眼周肌肉持續緊繃，建議遵守「20-20-20」原則，每20分鐘看向20英尺遠的地方20秒，讓眼睛適度放鬆，同時維持規律作息與充足睡眠，才是改善黑眼圈的根本之道。當眼睛真正獲得休息，氣色自然也會跟著提升。

＃正確使用眼霜，避免拉扯細紋

塗抹眼霜時切記用無名指輕點按壓，從眼頭往眼尾輕輕帶開，而不是來回摩擦或大力拉扯，選擇含有咖啡因、胜肽或玻尿酸成分的產品，有助於改善浮腫與保濕不足造成的暗沉問題，搭配輕柔按摩，不僅能幫助吸收，也能減少細紋產生的機會。

【推薦單品】

＃嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜，售價3400元

稍微一點熬夜、精神不濟，肌膚狀態就有大打折扣的感覺，除了日常定期養護，迅速補充營養活力更是疲憊時不可或缺的單品，嬌蘭熱賣之作皇家蜂王乳系列青春提拉眼霜再度升級，三重蜂蜜修護科技的濃度提升5倍之外，同時搭載烏埃尚島、挪威及康尼馬拉的黑蜂蜂蜜與蜂王乳，更加綿密宛如蜂蜜般的質地，一抹瞬間提拉定型，滿滿的包覆感卻又絲毫不黏膩，絕對是任何時間急救眼周NG狀態的「快充眼霜」。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻ACE眼霜，售價3100元

繼熱賣破萬的＃A醇小熨斗之後，資生堂國際櫃激抗痕系列再度增加全新眼霜，透過日本赤松的松果植物萃取「微導賦活科技」，搭配珍稀緋紅花緊緻活萃、溫和緩釋型「A醇ACE」微導賦活科技成分，可以全方位緊緻塑形眼周肌膚，重現緊實彈力。