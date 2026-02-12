劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

▲劉嘉玲（左）與梁朝偉到北海道滑雪。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

記者陳雅韻／台北報導

演藝圈著名夫妻檔梁朝偉與劉嘉玲近日到北海道滑雪，被網友目擊梁朝偉在新千歲機場海關櫃檯前瞇著眼、眉頭微皺望向遠方，神情帶著困惑望著已完成通關的劉嘉玲，似乎向老婆發出求救訊號，讓網友笑翻。身為E人的劉嘉玲的確是I人老公的定心丸，她連滑雪摔倒都氣定神閒，認為是此項運動樂趣的一部分。





▲劉嘉玲在雪地背愛馬仕黑色Kelly Moove包。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

劉嘉玲在演藝圈與商場上長袖善舞，累積豐厚身家，在家庭則是超級I人梁朝偉的精神支柱，陪著最愛到日本度假的老公到北海道滑雪。她分享滑雪板的影片，60歲的她身手矯捷，雖然偶爾摔跤，她仍樂此不疲。





▲劉嘉玲認為滑雪摔跤也是樂趣的一部分。（圖／翻攝carinalau1208 IG）

脫下厚重的滑雪裝，劉嘉玲在雪地背的小黑包大有來頭，是愛馬仕（HERMÈS）Kelly Moov黑色跨肩背包，外觀是半月形包型，驚喜是附有一個配飾小包，由於背帶是可拆卸的多孔設計，因此可以變出多種背法，名媛孫芸芸與陳若儀都是愛用者，2023春夏系列亮相時定價288,600元，目前在拍賣場上身價已飆破45萬元。

