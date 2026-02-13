fb ig video search mobile ETtoday

春節優惠統一時代滿5千送5百　汐止遠雄廣場推親子賽馬互動賽

>

記者蔡惠如／綜合報導

馬年春節假期即將到來，統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 以大型樂高闖關遊戲與露天電影院，營造出信義區特有的童趣與時尚節慶感 ；高雄夢時代購物中心則獨家攜手東港東隆宮，憑藉限量的「小王馬」布偶與財神廟祈福活動，為港都新年注入濃厚的招財氣息 ；位於汐止的遠雄廣場則結合在地濟德宮信仰，推出馬年紀念幣並搭配多重的滿額回饋。

統一時代百貨台北店／DREAM PLAZA
統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 攜手推出「新春賀歲」檔期，即起至 2／22，鎖定親子客群，在 2 樓夢廣場打造了大型樂高互動空間，包含經典的「123 木頭人」與「真人版大富翁」等闖關遊戲，完成任務還能獲得創意紙帽 。

回饋期間全館指定櫃位滿 5,000 元送 500 元抵用券，搭配 icashPay 綁定聯名卡支付，回饋率最高可達 20%。DREAM PLAZA 更於 B1 廣場安排了多場浪漫的「露天電影院」，播映日期包括情人節的《當男人戀愛時》，初三到初五的《我的婆婆怎麼把 OO 搞丟了》、《樂透大作戰》、《白日夢外送王》，晚上 6 點開始民眾免費入場。

高雄夢時代購物中心
高雄夢時代購物中心今年則以充滿傳統文化特色的活動吸人潮 ，推出與東港東隆宮獨家合作，將於大年初三限量販售馬年限定的「小王馬」布偶。此外還特別取得台中廣天宮授權，在館內復刻經典的「錢門」與摸元寶活動，讓民眾在初一至初四期間，只要達成指定消費條件便能求得過爐錢母，象徵馬年財運亨通。

初一當天，現場有熱鬧的祥獅獻瑞表演，再發放限量的福馬奔騰刮刮卡，最優可獲得 600 元的電子特別券。初四至初五，則有「馬上鏟錢」與「馬上吸金」等充滿互動樂趣的競賽，參加者不僅能體驗奪寶快感，還有機會帶走滿漢大餐與金磚財寶米。

汐止 iFG 遠雄廣場
汐止的 iFG 遠雄廣場以「馬上幸福來」為主題，春節期間結合在地的汐止濟德宮，推出馬年造型的限量紀念幣。初一當天邀請書法大師現場揮毫贈送春聯，2／21 舉辦充滿活力的親子賽馬互動賽，適合全家大小一同參與 。因應櫻花季，業者也同步舉辦集章任務，完成指定目標即可換取美食金，並享有瓦城、時時香等餐飲品牌的專屬優惠 。

2／10 起至 2／16 期間，推出全館指定櫃位單日滿3,000元送300元抵用券優惠，對於有大型家具或家電採買需求的民眾，祭出滿萬元贈千元的回饋。

