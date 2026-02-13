fb ig video search mobile ETtoday

開燈睡覺容易胖？研究：睡前3種情況請避免

>

▲開燈睡覺,睡眠,失眠,夜燈,睡覺。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲開燈睡覺可能會影響退黑激素分泌。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

有時候變胖不一定是吃出來的，或許只是因為你睡不好、影響作息而已，然而影響睡眠的因素有很多，根據《美國醫學會雜誌》的研究，一些睡眠前或睡眠時不良的小習慣，可能是增加體重或變胖的因素，一切都是跟褪黑激素有關。

根據《美國醫學會雜誌JAMA Internal Medicine》之前發布的消息中，顯示人造燈光會影響褪黑激素分泌，與女性體重增加有關聯性。褪黑激素是一種調節生物鐘的激素，是由松果體中的松果體細胞製造的，具有部分抗氧化劑的作用，它能幫助身體入睡，藉以修復我們的身體。

▲睡覺（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲不好的睡眠習慣可能對身體危害，其中之一是變胖。（圖／Unsplash、Pexels）

但現代的科技與民眾的生活方式，卻會不自覺得影響身體分泌褪黑激素的情況，最常見的就是開小夜燈入睡，因為人造燈光會干擾分泌，並會影響身體修復、代謝等一連串的過程，也可能會讓心情更加憂鬱。

除開小夜燈或開燈入睡之外，在睡前滑手機，或是在房內電視追劇追到睡著，也會影響褪黑激素的分泌，故須避開所有人造燈光與發亮螢幕的睡前習慣，若真的無法在無燈情況下入睡，也建議使用紅色光源的燈泡，紅色光線對激素分泌影響最小。

▲▼兒童,睡覺,睡眠,親子,孩子,寶寶,嬰兒。（圖／翻攝自pixabay）

此研究為43,722位年齡35至74歲的健康女性，進行5年的研究觀察而獲得，結果發現燈光與肥胖確實有正向的關係，有開燈睡覺的習慣、在睡前看電視的人，5年間體重增加5公斤以上的機率比一般人高出17%。

關鍵字：

睡眠習慣, 褪黑激素, 體重增加, 開燈睡覺, 電子產品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元

星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元

冷天洗頭要注意！5個「常見壞習慣」讓髮質越來越差 5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場 不是你底子差，是你吃錯了！營養師：5種食物吃對真的有差 汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭 凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂 Nike情人節限定球鞋清單！AF1愛心吊飾放閃、Air Max 95大氣墊又高又帥 超有賺錢頭腦的三大星座！TOP 1金錢掌控力超強　不只會存還懂理財投資

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面