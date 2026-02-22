fb ig video search mobile ETtoday

13款質感服飾包款！子瑜、太妍愛牌台灣買得到、aespa寧寧同款5千內收

（圖／品牌提供、mini matters）

▲質感服飾配件推薦。 （圖／品牌提供、mini matters）

圖文／CTWANT

一顆包、一件外套，甚至是一點刺繡或壓紋細節，都能瞬間把造型從「還可以」拉到「有品味」。從選物概念店、韓國人氣包款到話題春季新品，這一波推薦名單不只好搭、好買，還很有故事，讓日常穿搭多了一點值得被記住的理由。

質感服飾配件推薦：YEOMIM

在mini matters的選物裡，來自首爾的包款品牌YEOMIM絕對是焦點。品牌名取自韓語「여밈」，意指「扣合」，這個動作不只是功能，更是一種儀式感——當包扣上的瞬間，造型也正式完成。YEOMIM擅長以簡約線條搭配結構感外型，再用金屬孔眼細節悄悄加分，讓「現代波希米亞風」不流於隨性，而是很有態度。

13款質感服飾配件推薦！子瑜、太妍愛牌台灣買得到，aespa寧寧同款包實用有型5千內收

▲YEOMIM_layout bag_charcoal／2,380元。（圖／mini matters）

難怪它成為多位韓國女藝人的日常愛包，從子瑜、Seulgi、Joy到太妍，都曾在私服中背上YEOMIM。低調、好搭，又不會被淹沒在人群裡，這種包款，才是真正能陪你走很久的類型。

YEOMIM_medium slash hobo bag_suede brown／4,380元（圖／mini matters）

▲YEOMIM_medium slash hobo bag_suede brown／4,380元。（圖／mini matters）

質感服飾配件推薦：mini matters x 花小兔聯名系列

如果說包款負責風格，那這次minimatters x 花小兔聯名系列，負責的就是情緒。主題「老家的縮小燈」聽起來可愛，實際上非常有畫面—那種一回家就亮起的光，溫暖但不張揚。

mini matters星星花小兔毛衣／1,980元，mini matters花小兔撞色毛衣／1,980元（圖／mini matters）

▲mini matters星星花小兔毛衣／1,980元，mini matters花小兔撞色毛衣／1,980元。（圖／mini matters）

系列單品從星星花小兔毛衣、低調童趣的壓紋皮外套，到藏著花卉刺繡的牛仔褲，每一件都把細節當成主角。這些設計不追求過度可愛，而是用剛剛好的童趣，替冬日造型留一個柔軟出口。

mini matters花小兔壓紋皮外套／2,580元，mini matters花小兔刺繡牛仔褲／1,880元（圖／mini matters）

▲mini matters花小兔壓紋皮外套／2,580元，mini matters花小兔刺繡牛仔褲／1,880元。（圖／mini matters）

質感服飾配件推薦：Matin Kim

韓國品牌Matin Kim 2026春季系列正式上市，這一季的靈感來自「Festival」——陽光、音樂、自由，一聽就很想出門。系列將塗鴉、波西米亞風、格紋與條紋混搭出節奏感十足的視覺語言，再用復古水洗質感平衡整體，讓造型看起來隨性，卻一點都不隨便。

（圖／品牌提供）

▲Matin Kim 2026春季系列。（圖／品牌提供）

aespa成員Ningning率先示範，揹上WIDE NEMO大肩背包現身社群，立刻引發關注。這顆包之所以討喜，不只是因為明星加持，而是真的夠實用、夠有型，能輕鬆融入日常。

NINGNING同款WIDE NEMO大肩背包／4,690元（圖／品牌提供）

▲NINGNING同款WIDE NEMO大肩背包／4,690元。（圖／品牌提供）

本季Matin Kim也呼應「2026 is the New 2016」的趨勢，把飛行外套、短版CROP等經典輪廓重新整理，向Y2K與2010年代街頭culture致敬。高領刺繡外套、塗鴉短版連帽外套、修身針織與皮革外套，各自都有鮮明個性，但又能彼此搭配。

高領刺繡LOGO拉鍊外套女款／5,290元，塗鴉LOGO短版連帽拉鍊外套／4,490元，撞色拼接修身針織上衣／5,090元 ，小LOGO皮革拉鍊外套／8,000元（圖／品牌提供）

▲高領刺繡LOGO拉鍊外套女款／5,290元，塗鴉LOGO短版連帽拉鍊外套／4,490元，撞色拼接修身針織上衣／5,090元 ，小LOGO皮革拉鍊外套／8,000元。（圖／品牌提供）

同步推出的WIDE NEMO肩背包與VOLUNN皮帶水桶包，以俐落輪廓加上細節巧思，成為造型裡最可靠的配角，讓整體完成度大大加分。

VOLUNN腰帶水桶包／4,090元 ，WIDE NEMO 肩背／4,090元（圖／品牌提供）

▲VOLUNN腰帶水桶包／4,090元 ，WIDE NEMO 肩背／4,090元。（圖／品牌提供）

