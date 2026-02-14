fb ig video search mobile ETtoday

5千元內買到情人節禮物！小CK愛心包、Pandora串飾　可愛到性感通通有

（圖／品牌提供）

▲五千元內情人節禮物。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

高CP值情人節禮物，價格親民、設計有梗、實用度超高，還能順便幫對方升級日常穿搭或生活質感。從包包、鞋履、珠寶，到性感睡衣，每一樣都在百元到五千元內，完全不敷衍，堪稱「會被天天用」的好禮物。

情人節禮物：CHARLES & KEITH Paffuto 愛心斜背包

立體愛心造型甜得剛剛好，不走過度可愛路線，而是用俐落輪廓平衡浪漫感，讓人日常也敢背出門。柔和色調加上可調節、可拆卸的鍊條設計，今天想當氣質派、明天想走休閒風都能自由切換。不到三千元的價格，卻有「看起來很用心」的視覺效果，送禮安全牌直接+100 分。

CHARLES & KEITH Paffuto 愛心斜背包／2,190元（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH Paffuto 愛心斜背包／2,190元。（圖／品牌提供）

情人節禮物：CHARLES & KEITH Louise蕾絲運動鞋

另一半是行走派、穿搭派，這雙蕾絲運動鞋會是實用度爆表的選擇。金屬光澤鞋面搭配蕾絲細節與蝴蝶結元素，成功讓運動鞋多了一層精緻濾鏡，既能通勤、也能約會。情人節送這種每天都能穿的單品，真的很加分。

CHARLES & KEITH Louise 蕾絲運動鞋／2,390元（圖／品牌提供）

▲CHARLES & KEITH Louise 蕾絲運動鞋／2,390元。（圖／品牌提供）

情人節禮物：Crocs Echo Mary Jane瑪麗珍克駱格

想走一點「不那麼制式浪漫」的路線？試試看Crocs Echo Mary Jane。誰說瑪莉珍一定要乖？這雙直接把硬核輪胎紋、街頭輪廓與女孩感線條融合，甜酷平衡拿捏得剛剛好。可調式鞋帶與橡膠鞋底兼顧機能與舒適，不管是搭襪子玩層次，還是單穿走率性路線，都很有態度。

Crocs Echo Mary Jane波波瑪麗珍克駱格／2580元（圖／品牌提供）

▲Crocs Echo Mary Jane波波瑪麗珍克駱格／2,580元。（圖／品牌提供）

情人節禮物：PEDRO Dana 皮革水桶包

包款控絕對不能錯過PEDRO Dana皮革水桶包。壓紋小牛皮材質撐起俐落輪廓，粉色調則為整體造型注入溫柔亮點，甜而不膩、成熟又不老氣。水桶包本身就夠實用，容量、好搭程度都在線，送這顆真的很難出錯。

PEDRO Dana皮革水桶包(粉色)／4,290元（圖／品牌提供）

▲PEDRO Dana皮革水桶包（粉色）／4,290元。（圖／品牌提供）

情人節禮物：Pandora Minis 迷你串飾系列、飾品

如果你想送一份更有「專屬感」的禮物，Pandora Minis迷你串飾系列就是最佳解答。攜手新世代國際女團KATSEYE演繹全新PandoraMinis迷你串飾系列，由六位成員各自親手挑選，透過小巧卻富含個人標誌的珠寶語彙，展現新世代對愛、友情與自我表達的多元想像。

心心相映戒指／2,480元，心形霧金迷你串飾／1,580元，蘑菇霧金迷你串飾／1,580元（圖／品牌提供）

▲心心相映戒指／2,480元，心形霧金迷你串飾／1,580元，蘑菇霧金迷你串飾／1,580元。（圖／品牌提供）

小巧串飾可以自由疊戴、混搭，每一顆都能代表不同情感與故事。從愛心、幸運草到音符，價格落在千元左右，卻能組合出專屬於彼此的紀念意義，是那種「會越戴越有感情」的珠寶選擇。

可鐫刻心形戒指／2,880元，特大鏈圈手鏈／4,380元，音符迷你串飾／1,080元，幸運草霧銀迷你串飾／1,280元（圖／品牌提供）

▲可鐫刻心形戒指／2,880元，特大鏈圈手鏈／4,380元，音符迷你串飾／1,080元，幸運草霧銀迷你串飾／1,280元。（圖／品牌提供）

情人節禮物：EASY SHOP蕾絲性感睡衣+丁字褲

情人節怎麼能少了最有話題性的選項？EASYSHOP Miss Audrey「魅惑之夜」透膚蕾絲睡衣組，以不到千元的價格，直接把節日氣氛拉到最高點。紅色與黑色蕾絲交織，透膚設計若隱若現，性感但不浮誇的情人節戰袍。

EASY SHOP [Miss Audrey]魅惑之夜-純慾透膚蕾絲性感睡衣+丁字褲／790 元（圖／品牌提供）

▲EASY SHOP [Miss Audrey]魅惑之夜-純慾透膚蕾絲性感睡衣＋丁字褲／790 元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

