2026過年必備「招財香水」推薦！Threads網友推爆CHANEL 1957

文／美人圈

過年想要轉換好運、提升招財氣場，香味也是關鍵之一！近期在Threads上被網友瘋狂討論的「招財香水」，非香奈兒1957莫屬，低調卻高級的香氣，被形容為聞起來就很有錢。其他招財香水則從乾淨白麝香、穩定木質調，到帶點溫度的輕甜氣息，都被認為能提升整體氣場與好感度。本篇就整理多款網友口碑與實穿度都很高的招財香水，一起在過年期間把好運穿上身！

哪種香調最能招財？

如果把「招財香水」拆解來看，其實很多都落在聞起來高級、穩定、讓人想靠近的香調上，簡單來說就是越不甜膩、越有質感與穩定感的香調，越容易被認為有招財能量。網友公認最有招財感的大概是這幾類：

麝香調：
乾淨、柔和、不具攻擊性，給人可靠、好相處等第一印象，容易累積人緣與貴人運，也是最常被說有「默默招財」感的香調。

木質調（檀木、雪松、廣藿香）：
聞起來沉穩、有底氣，常被形容是老錢風或事業型香味，特別適合想提升工作運、正財運的人。

鳶尾花調：
粉感細緻、帶點距離美，給人專業又高級的印象，很多高端香水都會用鳶尾，被認為能加強價值感與財富象徵。

琥珀／樹脂調：
溫暖、包覆感強，像是把好運鎖住的香味，常被拿來和「留財、聚財」連結。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲香水。（圖／IG@maisonfranciskurkdjian）

Threads網友大推「招財香水」：CHANEL 1957

CHANEL 1957被不少Threads網友點名是「越穿越順」的香水，有不少網友分享只要穿上CHANEL 1957，那天和工作有關的事情，不管是談合作或工作進度等等都會特別順，且東京區更熱賣到斷貨！以乾淨、克制的白麝香為主軸，沒有甜膩脂粉感，反而給人穩定、專業又值得信任的第一印象。前調佛手柑清亮不刺，中後段鳶尾花、橙花與雪松撐出細膩質感，貼膚後溫柔又耐聞。且這支香水誕生於香奈兒事業全面起飛的關鍵年份，也讓不少香迷把它視為象徵狀態升級、氣場在線的好運香氛，日常與工作場合都很加分。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲75ml，NT$9,000／200ml，NT$15,850。（圖／CHANEL）

過年「招財香水」推薦：Chloé 北國雪松淡香精

Chloé的北國雪松，以清新又溫暖的木質麝香為基調，結合小荳蔻、香根草與檀香木的細緻木質層次，帶出如森林微風般的清爽與安定感。香氣不厚重卻充滿氣質，隨著時間轉為貼近肌膚的溫暖體香氛圍，散發溫柔、乾淨又令人安心的氣息，給人精緻而親近的好感印象。整體風格低調優雅、不張揚卻極具吸引力，是那種會讓人忍不住稱讚很好聞的木質香，非常適合喜歡自然氣質、帶有文藝與溫柔感的族群。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Chloé 北國雪松淡香精 50ml，NT$5,300／100ml，NT$9,900。（圖／Chloé）

過年「招財香水」推薦：Diptyque 譚道淡香精

Diptyque的譚道淡香精以印度果亞的珍貴檀香木為核心，展現出純粹、安定的木質香氣，玫瑰木揉合柏樹與桃金孃的清新氣息，最後由雪松木溫柔收尾，形成舒服耐聞的奶香木質調。聞起來沉著、有餘裕，容易讓人產生信任感，無論是工作、談合作或日常相處，都能營造讓事情慢慢變順的好狀態，給人被溫柔包覆、內在踏實的感受。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Diptyque 譚道淡香精 75ml，NT$6,500。（圖／IG@diptyque）

過年「招財香水」推薦：Diptyque 爵夢

爵夢淡香精則為清爽果香與淡淡茉莉交織的前調，帶來乾淨柔和的好感氛圍，中後調轉為帶粉感的復古優雅，溫柔又帶點距離感的神祕氣質，極具魅力。尾韻中的雪松與杜松子木質調與粉感融合，散發高級、成熟卻不張揚的性感，給人溫柔、耐人回味的印象。整體香氣低調細膩，既溫柔又有存在感，被網友大讚是約會場合中最容易提升吸引力的香水之一。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Diptyque 爵夢淡香精 75ml，NT$6,500。（圖／IG@diptyque、1010 APOTHECARY）

過年「招財香水」推薦：MFK Extrait Baccarat Rouge 540 水晶之焰香精

MFK的540香精原本為法國水晶品牌Baccarat 250週年獻禮而生，靈感來自24K金粉與水晶在540度高溫下融合幻化的殷紅光暈，2015年正式量產後迅速成為全球熱銷香氛，累積超過600萬瓶銷量，更是眾多名人愛用款！香氣以藏紅花與檀香揭開序幕，帶出辛香與木質的神秘氛圍，中調以琥珀酮營造溫暖乾燥的礦物質感，最後由甘甜的乙基麥芽酚與松木收尾，交織出溫暖卻深邃的琥珀木質調，如同一圈無形的光暈，男女皆能駕馭。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Extrait Baccarat Rouge 540水晶之焰香精，35ml／NT$9,300；70ml／NT$14,700。（圖／Maison Francis Kurkdjian）

過年「招財香水」推薦：Dior 鑲銀木香氛

DIOR的鑲銀木香氛，特別適合秋冬使用。以帶有煙燻感的乳香揭開序幕，揉合優雅知性的鳶尾花，香氣就像一件剪裁俐落的中性白襯衫，乾淨卻充滿氣場。隨著麝香慢慢浮現，感性與理性在香氣中交織，營造出神秘而高貴的氛圍。整體以強烈對比的花木香調展現層次，沉穩又扣人心弦，不分性別噴都迷人，是存在感十足的中性木香選擇。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Dior 鑲銀木香氛 50ml，NT$6,700／100ml，NT$10,900。（圖／Dior）

過年「招財香水」推薦：LE LABO GAIAC 10 癒創木淡香精（東京城市限定香）

男女都大愛的木質香氣，更是LE LABO城市限定中最熱門的一款！以癒創木為香調主軸，非常宜人舒服的奶香木質調，以四種麝香香氣融合著癒創木，透著些許淡淡的雪松與乳香，雪松的清冷感使味道變得更為輕盈、不厚重，即便夏天噴也舒適，還能當作偽體香！

▲香水招財。（圖／品牌）

▲LE LABO GAIAC 10 癒創木淡香精 50ml，￥48,730／100ml，￥70,180（約NT$9,202／NT$13,240）。（圖／IG@lelabofragrances）

過年「招財香水」推薦：LE LABO 檀香 33

SANTAL檀香33是LE LABO長年熱賣、男女都超愛的一款經典木質香。小荳蔻搭配鳶尾花與紫羅蘭的柔和花香，交織出乾淨卻帶點神秘感的前調，再由澳洲檀香木與雪松木的煙燻木香鋪陳出辛香、皮革與麝香的深沉層次，整體氣味既感性又能強烈刺激感官。木香與花香的結合，更讓人聯想到森林裡升起裊裊炊煙的畫面。也因為這股溫暖、沉穩又帶煙燻感的氛圍，特別適合秋冬，越冷越能襯托它的質感與深度，像是替身體增添一層看不見的暖意外套。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲LE LABO 檀香 33 50ml，NT$7,600。（圖／LE LABO）

過年「招財香水」推薦：Aesop Aurner 詠香水

Aesop的Aurner詠香水是一款充滿詩意對比的花香調香氛，散發無畏而柔韌的個性。前調以洋甘菊、小荳蔻與粉紅胡椒帶來清新微辛的氣息，中調的白木蘭葉搭配天竺葵與小荳蔻，香氣深邃優雅；尾調檀香、雪松與香附子則增添木質底蘊與餘韻。整體清新中帶木質質感，草本與辛香層次分明，男女皆宜。網友更大推隨手把試香紙塞進帽T口袋，回家脫衣服時整件衣服都充滿香氣，實在太好聞，隔天立馬衝去購入，可見香味的持久與迷人氣息！

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Aesop Aurner 詠香水 50ml，NT$5,600。（圖／IG@aesop、Aesop） 

過年「招財香水」推薦：Aesop 蒼穹之上・引香水

從小荳蔻的辛香拉開序幕，帶來清醒的明亮感；接著乳香與勞丹脂的加入讓氣息漸漸沉穩，帶點莎草的皮革質感與厚度。最後，香草與肉桂浮現，讓冷冽的層次變得更圓潤，留下溫熱的尾韻，整體來說是一款輕盈的琥珀調，想要呈現的是光照射在琥珀下的光澤，既溫暖又帶點神秘感。

▲香水招財。（圖／品牌）

▲Aesop 蒼穹之上・引香水，50ml／NT$5,600。（圖／Aesop）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

