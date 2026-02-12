不是你底子差，是你吃錯了！營養師：5種食物吃對真的有差

▲餐盤顏色越豐富，營養價值越高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導 圖／翻攝自FB/孫語霙營養師

現代人生活忙碌，外食多、精緻澱粉多、蔬菜水果少，加上壓力大、睡眠不足，身體長期處在消耗狀態。如果沒有把該補的營養補齊，狀態自然拉不起來。營養師孫語霙點名5種食物只要吃對、吃夠，長期下來差距真的看得見。

1. 芭樂

維生素C含量極高，是日常很好入手的水果來源，維生素C有助於抗氧化與維持正常生理機能，每天至少攝取2份水果，芭樂就是很好的選擇之一。切一顆分早晚吃，比隨便喝含糖飲料實在多了。

2. 各種顏色的蔬菜

營養師孫語霙提醒蔬菜不要只吃綠色！紅色、橘色、紫色蔬菜都含有不同植化素與抗氧化營養素，餐盤顏色越豐富，營養越全面。每天至少三份蔬菜，幫日常飲食默默加分。

3. 鱸魚

鱸魚是優質蛋白質來源，煮成魚湯後，能釋放出豐富的胺基酸與營養成分，溫潤好吸收。工作疲累或換季時來一碗，身體特別有感。

4. 優格

腸道是健康的關鍵，定期補充好菌，有助於維持消化道機能與舒適感，選擇成分單純、低糖或無糖優格效果更好。

5. 蔥薑蒜

蔥薑蒜這組合根本是天然精力湯基底。含有多種活性成分，有助於促進循環、溫暖身體。炒菜、煮湯多加一點，味道和營養一起升級。