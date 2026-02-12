fb ig video search mobile ETtoday

不是你底子差，是你吃錯了！營養師：5種食物吃對真的有差

>

▲▼營養師：5種食物吃對真的有差。（圖／Unsplash）

▲餐盤顏色越豐富，營養價值越高。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導　圖／翻攝自FB/孫語霙營養師

現代人生活忙碌，外食多、精緻澱粉多、蔬菜水果少，加上壓力大、睡眠不足，身體長期處在消耗狀態。如果沒有把該補的營養補齊，狀態自然拉不起來。營養師孫語霙點名5種食物只要吃對、吃夠，長期下來差距真的看得見。

▲▼5種營養食物。（圖／翻攝自FB/孫語霙營養師）

1. 芭樂

維生素C含量極高，是日常很好入手的水果來源，維生素C有助於抗氧化與維持正常生理機能，每天至少攝取2份水果，芭樂就是很好的選擇之一。切一顆分早晚吃，比隨便喝含糖飲料實在多了。

▲▼5種營養食物。（圖／翻攝自FB/孫語霙營養師）

2. 各種顏色的蔬菜

營養師孫語霙提醒蔬菜不要只吃綠色！紅色、橘色、紫色蔬菜都含有不同植化素與抗氧化營養素，餐盤顏色越豐富，營養越全面。每天至少三份蔬菜，幫日常飲食默默加分。

3. 鱸魚

鱸魚是優質蛋白質來源，煮成魚湯後，能釋放出豐富的胺基酸與營養成分，溫潤好吸收。工作疲累或換季時來一碗，身體特別有感。

▲▼5種營養食物。（圖／翻攝自FB/孫語霙營養師）

4. 優格

腸道是健康的關鍵，定期補充好菌，有助於維持消化道機能與舒適感，選擇成分單純、低糖或無糖優格效果更好。

▲▼5種營養食物。（圖／翻攝自FB/孫語霙營養師）

5. 蔥薑蒜

蔥薑蒜這組合根本是天然精力湯基底。含有多種活性成分，有助於促進循環、溫暖身體。炒菜、煮湯多加一點，味道和營養一起升級。

關鍵字：

營養補充, 疲勞改善, 健康飲食, 活力提升, 蔬果推薦

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

「國民調味料」竟是除垢利器網實測有效　不鏽鋼水槽煥然一新

5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

5個小習慣培養氣質　不用靠精品也有氣場

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克2／12起「大杯以上買一送一」　連續兩天好友分享慶情人節

星巴克今起「大杯以上買一送一」　85度C情人套餐99元 超有賺錢頭腦的三大星座！TOP 1金錢掌控力超強　不只會存還懂理財投資 汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 新年招好人緣！「5個實用技巧」學起來　讓你貴人相助 　 別想從他們身上拿到一毛錢！最摳的三大星座　冠軍根本人間「鐵公雞」 星巴克春櫻系列2／11開賣　柯基、萌貓齊發療癒感拉滿　 試開箱／「冠軍粉底液」粉霧親妹登場！高遮瑕卻極絲滑顛覆持久底妝印象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面