Threads網友「面膜推薦」！玫瑰玻尿酸敷完很潤、這款保濕超有感

文／美人圈

全台大降溫，氣溫變得乾冷，皮膚也變得越來越乾，因此除了要保暖更不能忘記保濕！除了日常基礎保養外，透過「面膜」則更能強保濕，本篇分享Threads網友們大推的「面膜推薦」，乾肌、油肌、敏感肌都能找到命定款，讓你冬天輕鬆保養，肌膚長效保濕明亮！

Threads 面膜推薦：MEDIHEAL 積雪草舒緩護理導入精華面膜

網友評價：簡直人生面膜，額頭爆粉刺的時候都是他撫平的！

主打以積雪草成分為核心，針對乾燥、泛紅與不穩定膚況提供即時舒緩，且蘊含高保濕精華，敷後能為肌膚補水，同時幫助安撫因環境刺激或日常壓力造成的不適感。面膜紙服貼度佳，能讓精華均勻導入肌膚，特別適合敏感肌、妝前急救或曬後保養使用，是日常維穩與基礎修護的實用型面膜選擇。

▲MEDIHEAL 積雪草舒緩護理導入精華面膜。（圖／IG@mediheal_official）

Threads 面膜推薦：SK-II 青春敷面膜

網友評價：敷一片可以臉像燈泡亮三天，而且超級服貼，唯一的缺點就是貴

這款是品牌最具代表性的急救型面膜之一，核心成分為高濃度Pitera™，能迅速為肌膚補水並調理膚況。面膜紙浸潤大量精華液，敷後可感受到肌膚變得更加透亮、細緻，並改善因疲勞或乾燥造成的暗沉感，特別適合在重要場合前、熬夜後或膚況不穩時使用，幫助肌膚快速回到穩定狀態。

▲SK-II 青春敷面膜，NT$4,550（10入／盒）。（圖／SK-II）

Threads 面膜推薦：MEDI-PEEL 玫瑰玻尿酸膠原蛋白面膜

網友評價：又薄又服貼，而且不會過敏，敷完真的很潤很嫩，是人生唯一一次買整箱的！

MEDI-PEEL一直以來都深受網友們喜愛，其中這款玫瑰玻尿酸膠原蛋白面膜，結合玫瑰植萃、玻尿酸與膠原蛋白成分，主打補水與提升肌膚潤澤度，敷後能為肌膚補水，同時幫助安撫因環境刺激或日常壓力造成的不適感。面膜紙服貼度佳，能讓精華均勻導入肌膚，特別適合敏感肌、妝前急救或曬後保養使用，是日常維穩與基礎修護的實用型面膜選擇。

▲MEDI-PEEL 美蒂菲玫瑰玻尿酸膠原蛋白面膜，NT$699（50入／盒）。（圖／MEDI-PEEL）

Threads 面膜推薦：Neogence 霓淨思 超爆水清爽保濕面膜

網友評價：敷完皮膚很嫩，像喝飽水一樣

Neogence霓淨思這款面膜完全做到了深層保濕與清爽不黏兼具，肌膚乾燥時用起來超舒服。主打維他命原B5、微分子玻尿酸、日本青葡萄精萃三重保濕配方，敷上瞬間補水，且質地水感十足，膚感相當輕盈，完全不厚重不悶膚，肌膚就像灌飽水的果凍肌一樣，特別適合夏季冷氣房或曬後修護！

▲Neogence 霓淨思 超爆水清爽保濕面膜，NT$299（5入／盒）。（圖／Neogence 霓淨思）

Threads 面膜推薦：KOSE 光映透爆彈保濕療癒面膜

網友評價：敷完後水嫩嫩的像小嬰兒，底妝更是超聽話服貼，乾燥脫皮都會跟你說再見，重要約會前必敷！

與人氣插畫家MIYAMA AYUMI小姐聯名設計的保濕面膜，超美包裝就已經讓人想放進購物籃裡！這款保濕面膜有滿滿的水分補給，即使是極度乾荒的肌膚，也能調理肌膚粗糙問題，維持保濕狀態，訴求只要敷上8分鐘就如同熟睡8小時的肌膚。

▲KOSE 光映透爆彈保濕療癒面膜 7入，NT$209。（圖／KOSE）

Threads 面膜推薦：KOSE 集中調理禦痘面膜

網友評價：本來冒痘痘的地方敷完直接壓下去，連敷兩天痘痘平了！

這款面膜則是在Threads上有著超高的討論度！雖然面膜本身不是主打保濕功效，成分中添加了水楊酸，對於緩解痘痘、協助預防粉刺及紅癢敏感發生率的效果很不錯，且也經過致粉刺及過敏測試，無香料、酒精、矽靈等配方，敏感肌、乾肌、油肌都可敷，特別是在夏季高溫出油爆量的時候。不管是Dcard或Threads上都有非常多網友的正面回饋心得。

▲KOSE 集中調理禦痘面膜 7入，NT$209。（圖／KOSE）

Threads 面膜推薦：ampm 神經醯胺舒敏穩膚面膜

網友評價：大推！用過就回不去了，特價時會直接囤10盒，巴不得把整櫃搬回家

以神經醯胺為保養核心，著重修護肌膚屏邊並強化保濕力，幫助改善乾燥與不穩定膚況。且富含保濕精華，敷後能為肌膚補水，同時帶來柔潤服貼的膚觸感受，減少外在刺激造成的不適。整體配方取向溫和，適合敏感肌與日常維穩保養使用，特別推薦在換季、肌膚狀態較脆弱時加入保養步驟中。

▲ampm 神經醯胺舒敏穩膚面膜，NT$430（5入／盒）。（圖／IG@ampm.tw）

Threads 面膜推薦：SNOW FOX 涼感修護面膜

Threads 網友評價：敏感酒糟肌敷完超舒服，鎮靜效果很有感

這款涼感修護面膜為品牌熱銷商品，以溫和成分設計，主打舒緩與降溫修護，特別適合敏感、容易泛紅不適的膚況，甚至連敏感酒糟肌網友都非常喜愛！敷上後能感受到清爽涼感，幫助安撫因環境刺激、日曬或作息不穩造成的肌膚壓力，同時補充水分，提升整體舒適度。且質地清爽不黏膩，適合在妝後不適或需要快速鎮定時使用，推薦給偏好溫和保養的人與敏弱肌族群。

▲SNOW FOX 涼感修護面膜，NT$980（5入／盒）。（圖／SNOW FOX）

