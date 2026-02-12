fb ig video search mobile ETtoday

凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂

▲▼凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜為自己的愛馬仕喜馬拉雅鱷魚皮鑽石凱莉包訂製鑽石扣飾。（圖／翻攝kyliejenner IG）

記者陳雅韻／台北報導

好萊塢當紅炸子雞「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）的名媛女友凱莉珍娜（Kylie Jenner）是愛馬仕（HERMÈS）超級VIP，近日曬出愛馬仕「天花板」喜馬拉雅鱷魚皮包，且是扣頭鑲嵌鑽石的奢華版本，在國際拍賣會上身價破千萬元，不過華麗還要更華麗，她特別訂製嘴唇造型鑽石扣飾點綴，開心秀包與粉絲分享。

▲▼凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜向Ashna Mehta訂製以她自創美妝品牌為靈感的嘴唇造型鑽石扣飾。（圖／翻攝kyliejenner IG）

凱莉珍娜向珠寶設計師Ashna Mehta訂製的鑽石扣飾，造型源自她創立的彩妝品牌Kylie Cosmetics嘴唇造型Logo，以18K白金打造立體唇形再鑲嵌美鑽，成為她的喜馬拉雅鱷魚皮凱莉鑽石包上最新亮點。印度籍的亞洲首富妻妮塔安巴尼（Nita Mukesh Ambani）也是Ashna Mehta珠寶扣飾的擁護者，曾訂製4個孫子名字字首「 AKVP」 的鑽飾，以裝飾她的鱷魚皮柏金包。

▲▼凱莉珍娜 。（圖／翻攝IG）

▲凱莉珍娜擔任姊姊金卡達夏內衣品牌SKIMS模特兒示範最新系列。（圖／翻攝kyliejenner IG）

買精品不手軟的凱莉珍娜，深具生意頭腦，也是帶貨王，近日擔任姊姊金卡達夏（Kim Kardashian ）的內衣品牌SKIMS最新系列Everyday Cotton系列廣告女主角，她示範極簡設計的舒適頂級棉質內衣，大方展現勤練有成的腹肌與凹凸有致的S形曲線。

關鍵字：

凱莉珍娜, Hermes, 愛馬仕, 金卡達夏, SKIMS

ET Fashion

