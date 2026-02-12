fb ig video search mobile ETtoday

阿爾卑斯山清晨的初雪！TOM FORD冬日光芒淡香精捕捉雪季煦日

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

對於位處於亞熱帶地區的台灣人來說，雪季充滿著夢幻浪漫的想像，帶有濕氣又冰涼的雪花漫天飛舞，幾乎是難以一見的美景，時尚品牌TOM FORD就將冬日雪境印象透過香氛演繹出層次，沁涼寒意之中又流露絲絲陽光灑落的溫潤，讓人一聞就會愛上。

TOM FORD,Chloé,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

冬日光芒淡香精是TOM FORD旗下很具有代表性的香氣作品，在之前更是加入私人調香系列，廣受大批粉絲喜愛，2026年終於加入設計師系列，透過更加親民的價格以及具有層次感的香氛轉變，再次成為話題焦點，透過嗅覺將阿爾卑斯山清晨，初雪與和煦陽光交織的定格，隨時都能重溫雪境之美。

TOM FORD,Chloé,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

在香氣調配上，冬日光芒前調選用分子蒸餾萃取出佛手柑精油與冷壓柑橘，打造出冬日乍現的涼意，中調透過晨間玫瑰精萃與清甜橙花，搭配透明感Karmaflor花香分子，讓整體香味更顯高級清冷感，彷彿雪花紛飛降落的詩意，最後安息香的奶油觸感與香草甜潤，銜接龍涎香的木質暖意，留下迷人餘韻。

TOM FORD,Chloé,香水,香氛,。（圖／品牌提供）

同樣以冬季雪國為靈感，Chloé頂級的仙境花園推出北國雪松淡香精，以三種珍貴木材雪松、岩蘭草與檀香木，打造出高緯度地區常見的針葉林場域，透過麝香與柑橘的氣息輔助，讓香味增添明亮寒冷的空氣感，是一款非常療癒放鬆的香味。

TOM FORD, Chloé, 香水, 香氛

