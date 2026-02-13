風Luxury／飛鴿傳情書好浪漫　海瑞溫斯頓情人節錶甜蜜蜜

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼情人錶 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓卓時PREMIER系列情人節腕錶限量14只。（圖／海瑞溫斯頓提供）

記者陳雅韻／台北報導

明日（14日）是浪漫的西洋情人節，Swatch集團旗下的美國珠寶品牌海瑞溫斯頓（Harry Winston）與瑞士名錶Blancpain依循美好傳統，創作洋溢甜蜜氣息的情人節限量錶，皆與情人節日期相同限量14只，當中海瑞溫斯頓PREMIER系列情人節限量錶呈現飛鴿傳遞情書的生動畫面，直白示愛。

海瑞溫斯頓完美結合精湛珠寶鑲嵌與製錶工藝，創作2026年度卓時PREMIER系列情人節自動上鍊錶，以粉紅色為主色調，珍珠母貝面盤最外圈鑲嵌粉紅藍寶石象徵花朵，偏心鑽石時分盤下方則以粉紅色勾勒出白鴿輪廓，啣著以心形紅寶石封印的情書傳遞愛意，展現唯美風格。

▲▼情人錶 。（圖／公關照）

▲Blancpain Villeret Saint-Valentin情人節限量迷你腕錶限量14只。（圖／Blancpain提供）

Blancpain今年也延續傳統發表Villeret Saint-Valentin情人節限量迷你腕錶，錶徑僅21.50毫米相當秀氣，因此採用的自動上鍊機芯也相對小巧，機芯直徑僅15.70毫米，自動盤則鐫刻心形圖案，與珍珠母貝面盤上的心形切割鑽石相呼應，搭配Chérie紅色漆面鱷魚皮錶帶彰顯熾熱愛意。

▲▼情人錶 。（圖／公關照）

▲蕭邦Happy Hearts腕錶有小紅心與鑲鑽愛心於面盤上滑動。（圖／翻攝蕭邦官網）

提及心形元素的女錶，多數錶迷的第一聯想即是蕭邦（Chopard）Happy Hearts腕錶，面盤上除了滑動鑽石，同時點綴小紅心與鑲鑽心形，均能隨著佩戴者手腕律動而恣意滑動，配上紅色錶帶，彰顯熱情魅力。

