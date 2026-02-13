情人節心形首飾造型百變　APM Monaco鏤空造型大氣

▲模特兒李函佩戴APM Monaco鏤空心形設計的HIVER系列首飾。（圖／APM Monaco提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

西洋情人節將至，來自摩納哥的APM Monaco、丹麥的Pandora 與奧地利的施華洛世奇（SWAROVSKI）等三大品牌不約而同賦予愛心元素全新面貌，讓佩戴者能感受到真摯愛意，同時也展現個人摩登風格，當中APM Monaco全新的HIVER系列以大氣的鏤空線條勾勒出輕盈曳動的心形首飾，或以紅色小愛心展現濃烈情意，映照出優雅且自信的姿態。

▲APM Monaco HIVER可調節式手鍊，3,400元。

▲APM Monaco HIVER小紅心戒指，3,000元。

Pandora則以Unlock Love為年度靈感主題，將古老的鑰匙與鎖頭信物化作守護溫柔的現代設計，品牌特別推出心形鑲邊項鍊與可鐫刻的心形鑰匙吊飾，能將特定日期、姓名或私密語彙刻入其中，將瞬間的悸動凝結成永恆的承諾，讓愛意轉化為日常生活中深刻且自然的陪伴印記。

▲男模特兒（左）佩戴Pandora可鐫刻心形黑繩滑扣手鍊3,280元，女模特兒拿的手環上掛著可鐫刻心形鑰匙吊飾3,680元。（圖／Pandora提供）

施華洛世奇則為情人節推出的存在感強烈的Charming Love 系列吊墜，款式包括描繪初綻浪漫的水滴心形輪廓Sweethearts甜心蜜語、象徵一見傾心的丘比特之箭 Lovestruck，以及代表牢不可破羈絆的Love Locks 同心鎖等，全系列作品均飾以閃亮的施華洛世奇水晶，各個耀眼出眾，可自由混搭項鍊與手鍊，彰顯個人時尚態度。





▲施華洛世奇發表情人節Charming Love系列吊墜，可自由混搭。（圖／施華洛世奇提供）