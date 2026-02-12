fb ig video search mobile ETtoday

冷天洗頭要注意！5個「常見壞習慣」讓髮質越來越差

▲▼傷髮壞習慣。（圖／Unsplash）

▲天冷別用太燙的水洗頭，以免越來越毛躁。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

擁有一頭柔順的秀髮是絕對是增加質感的關鍵，但日常中一些不經意的行為，往往導致髮質越來越差、甚至容易分叉斷裂。以下是幾個常見的傷髮壞習慣，及早改善，讓秀髮恢復健康光澤。

#頻繁染燙頭髮

過度染燙會破壞頭髮的角質層，使髮絲變得乾燥、脆弱。特別是漂髮、捲髮等高溫或強鹼性化學處理，會讓髮質受損更嚴重。建議拉長染燙間隔，並在染燙後加強深層修護。

▲▼5個常見「傷髮壞習慣」。（圖／Unsplash）

#用太熱的水洗頭

天冷通常都喜歡用熱水洗頭，但是若是使用高溫水不僅會刺激頭皮，也會讓髮絲水分流失，使髮質變乾、毛躁。正確做法是使用接近體溫的溫水洗頭，才能溫和清潔又保留頭髮水分。

#濕髮狀態下梳頭

頭髮在濕潤時最脆弱，這時梳頭容易拉扯導致斷裂或掉髮。若必須整理，可先用毛巾輕壓吸乾水分，再用寬齒梳輕輕梳理，避免傷害髮絲。

▲▼5個常見「傷髮壞習慣」。（圖／Unsplash）

#頭髮未乾就睡覺

頭髮濕濕地入睡不但容易滋生細菌、引發頭皮問題，還會讓頭髮摩擦枕頭而受損。建議吹乾頭髮再睡覺，尤其是頭皮部分要確保完全乾燥。

#沒有護髮觀念

很多人只洗髮不護髮，長期下來髮絲得不到滋潤與保護，會變得粗糙毛躁。每次洗完頭後建議使用護髮素，並每週使用一次深層護髮膜。

秀髮護理, 染燙保養, 正確洗頭, 濕髮梳理, 護髮秘訣

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

