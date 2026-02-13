農曆年出遊行李箱先決勝！泰奶色優雅時髦、戶外風攤開變行動咖啡館

fb ig video search mobile ETtoday

（圖／品牌提供）

▲出遊必備行李箱。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

農曆年出遊、對時髦旅人來說，旅行箱就是造型的一部分。今年的行李箱趨勢：顏色大膽、功能更聰明，既要輕盈好拉，也要拍照好看。這次分享三款，從精品童趣、優雅奶茶色到戶外機能派，讓你的新年第一趟旅行，從拉箱子開始就贏！

旅行箱推薦：RIMOWA Essential Lite 系列Cabin U

自帶精品濾鏡的RIMOWAEssential Lite系列Cabin U。身為品牌最輕量的行李箱，主打「輕到不像話」，對於需要在機場奔跑、或單手顧小孩單手拉箱的旅人來說，根本救星。今年推出的Starfish Orange海星橙與Scuba Blue海浪藍，把童心直接寫在顏色裡—橘得溫暖、藍得清爽，遠遠就能在行李轉盤上一眼認出。

農曆年出遊、行李箱先決勝！RIMOWA海星橙太搶眼、Samsonite泰奶色優雅時髦

▲RIMOWA Essential Lite系列Cabin U。（圖／品牌提供）

耐用聚碳酸酯材質搭配T型無段式拉桿與好整理的網布隔層，實用度在線；更可愛的是隨附主題貼紙，交通工具、海洋生物隨你貼，讓行李箱不再「制式」，而是你的專屬旅伴。

農曆年出遊、行李箱先決勝！RIMOWA海星橙太搶眼、Samsonite泰奶色優雅時髦

▲RIMOWA Essential Lite系列Cabin U行李箱／價格店洽。（圖／品牌提供）

旅行箱推薦：Samsonite ZIPPRIX FT系列泰奶色

如果偏好低調優雅派，那就選Samsonite ZIPPRIX FT系列。誰說新春一定要大紅大紫？這系列用一抹「泰奶色」奶茶米調，溫柔中帶點淡橘暖意，把好運寓意藏進時髦色階裡。

農曆年出遊、行李箱先決勝！RIMOWA海星橙太搶眼、Samsonite泰奶色優雅時髦

▲泰奶色絕美。（圖／品牌提供）

20吋前開式設計對商務快閃超友善，電腦、文件隨手拿；25吋與28吋則支援長天數旅行，加上全尺寸擴充功能，回程塞滿伴手禮也不怕。價格從11,080元起，在精品感與實用度之間取得漂亮平衡。新的一年，就用優雅開場。

農曆年出遊、行李箱先決勝！RIMOWA海星橙太搶眼、Samsonite泰奶色優雅時髦

▲Samsonite ZIPPRIX FT，20吋11,080元／25吋12,080元／28吋13,080元。（圖／品牌提供）

旅行箱推薦：萬國通路 Eminent KK74 FUNLOADER系列煙灰藍、晨曦黃

機能控會愛的萬國通路Eminent KK74 FUNLOADER系列，這咖直接把「行動派」寫上。上掀式開口在狹窄空間超加分，不用整個攤開也能拿東西；滑順溜冰輪推起來安靜又穩，還有飲料架、置物盤與掛勾等貼心細節，真正做到解放雙手。

農曆年出遊、行李箱先決勝！RIMOWA海星橙太搶眼、Samsonite泰奶色優雅時髦

▲附飲料架、置物盤與掛勾細節。（圖／品牌提供）

新色煙灰藍與晨曦黃，以低飽和色階勾勒城市Outdoor美學，不管是都市漫遊或野營自駕都很合理。20吋9,080元起的定價，也讓高機能變得更親切。它不只是行李箱，更像是陪你冒險的裝備。

農曆年出遊、行李箱先決勝！RIMOWA海星橙太搶眼、Samsonite泰奶色優雅時髦

▲萬國通路 Eminent KK74 FUNLOADER 戶外風格行李箱，20吋9,080元／24吋10,800元／28吋12,800元。（圖／品牌提供）

