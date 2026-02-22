4款話題精品包！宋雨琦同款TB太搶鏡、法國百年傳奇托特包正式登台

▲今年精品包趨勢。（圖／品牌提供）

今年精品包趨勢：經典符碼回歸、旅行精神抬頭、環保材質升級，再加上一點明星加持。以下這4款無論是極簡派、通勤派、週末出走派，還是想用一顆包點亮全身造型，都能找到心動的勸敗理由。

新款精品包推薦：Gucci Borsetto

這顆Gucci Borsetto、名字就很會—把義大利文「borsa」（包）與「morsetto」（馬銜鍊）結合，聽起來像暱稱，卻自帶宣言感。設計上延續品牌自1940年代以來的馬術靈感，標誌性馬銜鍊金屬細節再次回歸，把復古與當代線條揉在一起。

修長提把搭配可拆式肩背帶，手提優雅、肩背率性，一包兩種性格，也提升佩戴的舒適度與造型的多樣性。材質選擇也很齊全：GG Monogram帆布、深棕麂皮、柔軟黑色皮革，各有風味。

▲Borsetto GG帆布（小型）／89,200元，GG帆布（中型）／105,800元，黑色皮革（小型）／105,800元，深棕色麂皮（中型）／118,300元（圖／品牌提供）



新款精品包推薦：Au Départ Tote No. 55

Au Départ這個創立於1834年的巴黎品牌，本身就是旅行箱界的傳奇，如今透過與ART HAUS合作登陸台灣。標誌性的六角形Monogram靈感來自幾何秩序與法國輪廓，低調卻耐看。核心包Tote No. 55主打短途旅行與週末出走，採用防水塗層帆布製作，輕盈又實用，容量超大，可翻轉帆布設計更添變化感。

▲Au Départ Tote No. 55／63,980元。（圖／品牌提供）

新款精品包推薦：TORY BURCH ELLA 束口托特包

兼顧時髦與永續話題，TORY BURCH ELLA束口托特包正好踩在趨勢上。由品牌包袋及鞋履代言人宋雨琦演繹，從紐約街頭到日常通勤都合理。Ella採用LucidaMat™材質結合天然橡膠與認證回收材質的創新皮革替代面料，手感柔軟又帶細膩光澤。

抽繩束口設計讓包型自然垂墜，底部放大比例的雙T標誌低調卻有辨識度。再加上可愛的草莓鑰匙圈與貝殼掛飾，價格也非常親切，是一顆把環保、實用與流行感放在同一條線上的托特包。

▲TORY BURCH ELLA 束口托特包／15,500元。（圖／品牌提供）

新款精品包推薦：MICHAEL KORS HAMILTON編織肩背包

價格一樣很親民卻氣勢不輸的MICHAEL KORS HAMILTON編織肩背包，由泰國女星Nychaa演繹，搭配檸檬黃針織衫，畫面直接亮起來。編織細節為簡約包身增加層次感，淺棕色調百搭又耐看，小型尺寸俐落有型又百搭。

▲MICHAEL KORS HAMILTON淺棕色編織小型肩背包／16,600元。（圖／品牌提供）



