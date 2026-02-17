走春必備「蜜桃色腮紅」推薦！CANMAKE、倩碧小花腮紅偽素顏又顯嫩

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

過年走春、拜年、聚會拍照，想看起來氣色好又不過度妝感，「蜜桃色腮紅」絕對是必備單品！蜜桃色能自然提亮膚色，打造由內而外的紅潤好氣色，不論白皙或偏黃肌都能駕馭。本篇精選9款走春必備蜜桃色腮紅推薦，從顯色度、持久度到上臉妝效一次整理，讓你新年出門怎麼拍都好看。

蜜桃色腮紅推薦：NARS 炫色腮紅 #910 NEVER ENOUGH 蜜桃玫粉色

NARS的腮紅在美妝界也一直有著好口碑，粉質細膩、易推勻，妝感自然不顯毛孔，營造如同從肌底透出的健康光澤。今年情人節更推出全新7色，以花卉靈感喚起熱情與愉悅，從柔和粉色、蜜桃玫瑰展現甜美性感的溫柔氛圍色，到莓紫、覆盆莓與酒紅直擊更深層的悸動與渴望，搭配柔霧、細閃、緞光三種質地，打造日常好感紅暈。其中#910 NEVER ENOUGH蜜桃玫粉色更受到網友大推！溫柔的蜜桃粉紅氛圍色，日顯氣色必收，一抹打造原生粉嫩紅潤感。

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲NARS 炫色腮紅，NT$1,450。（圖／NARS提供）

蜜桃色腮紅推薦：YSL 恆久完美透膚煙染腮紅 #06 玫瑰煙靄

YSL的皮革腮紅把一般粉狀腮紅常見的「卡粉、顯毛孔」問題通通解決，靠的就是品牌主打的乳霜粉體轉換科技。上臉時先有霜狀的柔滑與保濕感，推開後又會化成輕盈細緻的粉質，妝感乾淨、貼膚、不會顯紋路，層層疊加也不怕厚重。其中#06 靈感來自巴黎聖敘爾皮斯教堂，玫瑰色調帶點霧光氛圍，刷上後氣色立刻提升，日常或精緻妝都能完美駕馭。

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲YSL 恆久完美透膚煙染腮紅。（圖／IG@blogger_nanal）

蜜桃色腮紅推薦：DIOR迪奧 超完美雙色頰彩盤 #257 DIORIVIERA

DIOR的超完美雙色頰彩盤，是結合霧面與打亮妝效的頰彩盤，質地柔軟滑順，打亮粉體帶有細緻的珍珠光澤，更能加強臉部輪廓立體度。其中#257 DIORIVIERA，是一款玫瑰粉＋香檳金的組合，不管是兩邊混著用，或是只用玫瑰粉，都很適合上在眼下的位置，也可以在完妝後，使用香檳金點在眼頭、顴骨、鼻頭等位置，讓妝容更精緻。

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲DIOR迪奧 超完美雙色頰彩盤，NT$2,100。（圖／DIOR）

蜜桃色腮紅推薦：SUQQU 晶采柔艷頰彩 #107夢忘

SUQQU熱賣的頰彩是無油配方，強調光澤而非顏色，輕鬆透出如含有空氣般的柔和血色感，不只貼膚，還不怕下手失敗。其中限定色#107 是迷人的淡紫玫瑰色調搭配帶有暖調黃色的貝殼粉紅色調的打亮色，更百搭各式膚色。

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲SUQQU 晶采柔艷頰彩，NT$2,200。（圖／SUQQU）

蜜桃色腮紅推薦：倩碧 小花腮紅 #05 Nude Pop 奶油粉

倩碧的小花腮紅大家一定都不陌生！粉質細到像直接融在皮膚裡，帶著微微柔亮光澤，不只不顯毛孔、不卡粉，還靠著品牌的專利慢火烘焙技術，把液態轉為更服貼的粉體，讓顏色更持久，一整天都能保持乾淨漂亮。其中#05 奶油粉更是溫柔、清透，又能隨心加深亮度，輕輕刷上就像曬過太陽後自然泛紅的好氣色，怎麼上都好看。

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲倩碧 小花腮紅，NT$1,200。（圖／IG@cliniquetw）

蜜桃色腮紅推薦：CANMAKE 霜狀腮紅 #05

CANMAKE霜狀腮紅#05 是帶橘感的珊瑚奶杏色，非常襯黃皮與大多數亞洲膚色，輕輕一抹就能讓臉頰自然亮起來。它的霜狀質地富含保濕成分，延展性超好，用指腹稍微加熱就能均勻貼合肌膚，妝感清透不黏膩，後續搭粉底或粉餅都能完美融合。上臉後呈現柔柔的微光感，完全不會乾也不會卡粉。最加分的是價格親民、CP值爆棚，日常用也不心疼，難怪成為許多人的必收色號。

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲CANMAKE霜狀腮紅。（圖／小紅書@FlawlessElegance、屈臣氏線上購物）

蜜桃色腮紅推薦：AOU 愛心潤澤奶油腮紅霜 #06 柑橘粉

由眾多當紅女團（BLACKPINK、NewJeans、aespa等）的御用彩妝師趙恩菲Jo Eun Bee推出的彩妝品牌AOU，品牌以簡約粉嫩的風格、簡單好上手的概念展現，成功於韓國美妝圈掀起風潮。其中愛心奶油腮紅霜（Soft Cream Blush）尤其熱賣！他們的#06 色號是橘粉色調的柑橘粉，不管是作為腮紅、拿來校色、甚至當作眼影都超顯嫩！

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲AOU 愛心潤澤奶油腮紅霜，約NT$540。（圖／IG@aoucosmetics）

蜜桃色腮紅推薦：fwee 雙色棉花糖腮紅膏 #CR02 蜜瓜珊瑚

fwee除了布丁膏受歡迎，這顆雙色棉花糖腮紅膏也很直得收！由雙色腮紅由底色＋點綴色構成，從霧面到光澤，優秀的貼合力可以呈現清透的色澤，搭配疊色更可以凸顯氛圍感。#CR02 蜜瓜珊瑚，甜嫩的珊瑚杏色不僅襯膚、而且發色清透高級，給人一種很軟很甜的印象，搭配明亮的蜜瓜色可以增加層次感，單色使用或是疊加都相當推薦！

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲fwee雙色棉花糖腮紅膏，NT$660。（圖／fwee）

蜜桃色腮紅推薦：bbia Downy Cheek 絲絨腮紅膏 #06 軟無花果米色

bbia的腮紅膏質地柔順好塗，細膩細膩，親膚不顯毛孔，重點是有如嬰兒般的澎潤飽滿感，色選極多，但要說到最日常百搭、宛若素顏般的天生好氣色，精緻的調色首推#06，是一款漂亮柔和又百搭的暖杏蜜桃色，發色度可透過不斷堆疊來變重，且即便多層堆疊也不顯厚重，就有融入肌膚的貼膚感，真的就像天生好氣色！

▲腮紅 。（圖／翻攝自IG）

▲Downy Cheek 絲絨腮紅膏，NT$299。（圖／IG@bbia.official）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

