BTS柾國皮衣配百萬HUBLOT錶帥翻　「黃金忙內」精品代言再下一城

▲柾國成為HUBLOT全球大使。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

BTS防彈少年團28歲成員田柾國被粉絲稱為「黃金忙內」，去年6月退伍後人氣依然如日中天，精品代言一個接一個。邁入2026年第一個喜訊就是擒下瑞士名錶HUBLOT（宇舶）全球大使頭銜，首波形象照中他身穿酒紅色皮衣外套，搭配1,173,000元的HUBLOT BIG BANG ORIGINAL UNICO皇金陶瓷計時碼錶，盡顯時髦潮男魅力。





▲全台首座柾國形象燈箱於台北HUBLOT專賣店亮相。

即日起至台北101 HUBLOT專賣店走一遭，便可見到全台首座柾國形象燈箱在發光，柾國談及此次合作表示：「2022年在FIFA世界盃演唱〈Dreamers〉時，HUBLOT擔任賽事官方計時，那是一個時間與音樂彼此連結的瞬間。如今雙方合作，就像讓那個時刻形成完整的圓。我一直非常欣賞品牌的自信、精湛工藝，以及開創屬於自己道路的方式。」首波宣傳他戴上皇金材質搭配黑色陶瓷版本的BIG BANG ORIGINAL UNICO皇金陶瓷計時碼錶，以溫潤光澤與深邃黑色交織出鮮明對比，展現層次分明的當代潮流製錶語彙。





▲柾國佩戴的HUBLOT BIG BANG ORIGINAL UNICO皇金陶瓷計時碼錶 1,173,000元。

除了名錶代言，柾國與Calvin Klein合作密切，曾為丹寧系列拍廣告大秀冰塊腹肌；去年底還成為香奈兒（CHANEL）香水與美妝全球品牌大使，香奈兒香水美妝全球創意資源統籌負責人Thomas du Pré de Saint Maur大力讚賞說：「他完美體現了香奈兒的品牌精神，是新世代最具影響力的代表人物之一。」





▲柾國是香奈兒香水與美妝全球品牌大使。（圖／香奈兒提供）