fb ig video search mobile ETtoday

BTS柾國皮衣配百萬HUBLOT錶帥翻　「黃金忙內」精品代言再下一城

>

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲柾國成為HUBLOT全球大使。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

BTS防彈少年團28歲成員田柾國被粉絲稱為「黃金忙內」，去年6月退伍後人氣依然如日中天，精品代言一個接一個。邁入2026年第一個喜訊就是擒下瑞士名錶HUBLOT（宇舶）全球大使頭銜，首波形象照中他身穿酒紅色皮衣外套，搭配1,173,000元的HUBLOT BIG BANG ORIGINAL UNICO皇金陶瓷計時碼錶，盡顯時髦潮男魅力。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲全台首座柾國形象燈箱於台北HUBLOT專賣店亮相。

即日起至台北101 HUBLOT專賣店走一遭，便可見到全台首座柾國形象燈箱在發光，柾國談及此次合作表示：「2022年在FIFA世界盃演唱〈Dreamers〉時，HUBLOT擔任賽事官方計時，那是一個時間與音樂彼此連結的瞬間。如今雙方合作，就像讓那個時刻形成完整的圓。我一直非常欣賞品牌的自信、精湛工藝，以及開創屬於自己道路的方式。」首波宣傳他戴上皇金材質搭配黑色陶瓷版本的BIG BANG ORIGINAL UNICO皇金陶瓷計時碼錶，以溫潤光澤與深邃黑色交織出鮮明對比，展現層次分明的當代潮流製錶語彙。

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲柾國佩戴的HUBLOT BIG BANG ORIGINAL UNICO皇金陶瓷計時碼錶 1,173,000元。

除了名錶代言，柾國與Calvin Klein合作密切，曾為丹寧系列拍廣告大秀冰塊腹肌；去年底還成為香奈兒（CHANEL）香水與美妝全球品牌大使，香奈兒香水美妝全球創意資源統籌負責人Thomas du Pré de Saint Maur大力讚賞說：「他完美體現了香奈兒的品牌精神，是新世代最具影響力的代表人物之一。」

▲▼ HUBLOT 。（圖／公關照）

▲柾國是香奈兒香水與美妝全球品牌大使。（圖／香奈兒提供）

►朴寶劍同台偶像好驚喜　喬治克隆尼見鮮肉搞笑說「真想死」

►國產車大廠千金閃耀378萬「錶王」　連髮圈都是香奈兒

關鍵字：

BTS, 田柾國, HUBLOT, CHANEL, 香奈兒

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

楊紫瓊戴逾4200萬名錶領終身成就獎　米蘭掃貨買8大袋TOD'S

凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂

凱莉珍娜擁愛馬仕千萬包不滿足　訂製鑽石扣飾華麗登頂

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

劉嘉玲滑雪摔跤當樂趣　背愛馬仕小黑包露貴氣

汶萊小公主命名致敬阿嬤　新生兒包巾有來頭 情人節心形鑽示愛　Tiffany「LOVE」字樣戒個性美取勝 Lisa亮眼Nike滑雪裝上陣徵教練　時尚設計師舉手報名 周杰倫賞藝術品排解壓力　曝新歡是百年前席勒名畫 Jisoo變《寶可夢》最萌伊布　女神卡卡合體胖丁高歌好動聽 汶萊馬丁王子夫婦愛的結晶誕生　喜迎小公主 ROSÉ賞超級盃大啖熱狗堡　百萬Tiffany鑽鍊洩巨星身份

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面