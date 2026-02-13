天冷頭暈走路飄？營養師教你補對食物改善「冬季暈眩」

fb ig video search mobile ETtoday

▲▼改善冬季暈眩。（圖／Pexels）

▲冬季起身太快容易造成短暫暈眩。（圖／Pexels）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣一冷，很多人都有「一起身就眼前發黑」的經驗，甚至走路飄飄不穩。營養師高敏敏分享，這種冬季限定的暈眩，其實和血管收縮、血壓變化與營養狀況都有關，建議從日常飲食與生活習慣調整，就能慢慢改善不適。

為什麼冬天特別容易暈眩？簡單來說可以分為以下4種原因：

1. 天冷血管收縮，腦部供血變慢

低溫時身體會自動讓血管收縮來保暖，血液流向腦部的速度變慢，就可能出現頭暈、站不穩、眼前發黑，原本循環較差的人，在寒流來時感受會更明顯。

2. 起身太快，姿勢性低血壓

從躺著或坐著突然站起來，血液一時來不及回流到腦部，血壓瞬間下降，就會出現短暫暈眩與腳軟，冬天血管較緊繃，這種情況更容易發生。

3. 不渴就不喝水，輕微脫水

冬天流汗少、口渴感低，許多人整天水分攝取不足。血液變得較濃、循環變慢，也會影響腦部供血穩定。

4. 缺鐵、缺B群、缺鎂

鐵不足會影響血液攜氧能力，容易疲勞、暈眩；B群與神經傳導有關，缺乏時可能出現昏沉、空白感；鎂則與血管與肌肉放鬆有關，不足時可能伴隨心悸與緊繃感。冬天活動量低、外食比例高，更容易忽略這些營養素。

▲▼改善冬季暈眩。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

那麼冬天暈眩怎麼吃？營養師高敏敏也建議營養補強清單，跟著吃就能有效改善。

#鐵＋維生素C

鐵和維生素C兩者搭配有助吸收，適合女性、生理期後或手腳冰冷族群。建議可以攝取牛肉、豬肝、花椰菜、芭樂、草莓。

#維生素B群（B1、B6、B12）

維生素B群可以幫助神經穩定，減少突然昏沉感。熬夜與外食族尤其要注意。建議可以攝取糙米、燕麥、香菇、鯖魚。

#鎂

鎂可以幫助血管與肌肉放鬆，改善緊繃與抽筋。建議可以攝取南瓜籽、杏仁、菠菜。

#Omega-3

Omega-3有助維持血液循環順暢，建議可以補充鮭魚、沙丁魚、亞麻籽。

#足夠水分與優質蛋白質

即使不覺得渴，也要定時補水；蛋白質是血紅素與神經傳導物質原料，每餐建議攝取約手掌大小份量。像是蛋、魚、雞胸、豆腐、豆漿都是好選擇。

#多色蔬果與鉀

植化素有助抗氧化、維持血管彈性；鉀則幫助體內水分平衡、穩定血壓。建議可以補充藍莓、番茄、胡蘿蔔、甜椒、香蕉、奇異果、酪梨。

營養師高敏敏最後也提醒，如果暈眩同時出現 耳鳴、噁心、視線旋轉，可能不是單純營養問題，建議務必就醫檢查血壓、血紅素相關狀況，雖然營養補充可以幫助穩定，但是身體發出的警訊，千萬不要忽略！

冬季暈眩, 營養補充, 血管收縮, 缺鐵缺鎂, 生活習慣

