鮮奶、豆奶、燕麥奶怎麼選？5種「奶類」營養差很大，一次看懂適合誰

▲鮮奶特別適合成長期孩童和銀髮族飲用。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

超商貨架上「奶」的選擇越來越多，從鮮奶、豆奶到燕麥奶、杏仁奶、椰奶，看起來都健康，其實營養定位完全不同。營養師孫語霙分享，想補鈣、增肌、控糖或顧心血管，喝對種類比跟風更重要。以下一次整理5種常見奶類差異與飲用建議一次看。

#想補鈣、補蛋白質？首選鮮奶

營養師孫語霙分享，鮮奶屬於優質蛋白質來源，也是人體鈣質的重要食物來源之一。因為蛋白質吸收率高，特別適合成長期孩童、銀髮族或需要補充營養的人。建議每天約2杯，較能達到基礎營養需求，若為乳糖不耐者可選低乳糖產品或改以其他食物補鈣。

#增肌減脂期？豆奶是好幫手

豆奶在營養分類中屬於「豆魚蛋肉類」，富含植物性蛋白質與卵磷脂，脂肪含量相對較低，適合健身族群或減脂期飲用。它的優點是蛋白質充足、熱量較易控制，但需要注意豆奶的鈣質含量通常不及鮮奶，若以豆奶取代鮮奶，需留意其他鈣質來源。

#控糖減重族群？燕麥奶要算進澱粉

燕麥奶以燕麥為主要成分，營養分類屬於「澱粉類」。富含水溶性纖維與β-葡聚糖，有助於降低膽固醇。適合燕麥奶的族群為控糖、減重者，但切勿依賴燕麥奶，記得需與其他澱粉類食物做「替換」，而不是額外增加，否則容易熱量超標。

#顧心血管、養顏？杏仁奶適量即可

杏仁奶屬於「堅果種子類」，一杯約等於一份堅果。適量攝取有助於心血管健康，也常被視為養顏飲品，營養師孫語霙也提醒，杏仁奶每天1杯即可，不宜過量，以免熱量累積。

#椰奶香濃但高脂，別當水喝

椰奶是椰肉榨出的乳白色液體，飽和脂肪比例高，建議少量攝取作為飲品調味或是入菜，提醒不要長期大量飲用，以免增加脂肪攝取負擔。

