底妝新革命！黛珂粉底液全新升級、心機蜜粉定妝又能同時補水

記者曾怡嘉／綜合報導

底妝市場迎來新一波升級潮，保濕、持妝與自然光澤成為共同語言。從精華型蜜粉到精品級粉底與氣墊，多品牌強調「上妝同時養膚」，讓妝感更貼近真實肌膚狀態。

#心機彩妝 精華蜜粉：定妝同時鎖水

▲SHISEIDO 心機超持妝精華蜜粉自然色/明亮色，1,700元。(含蜜粉盒、蜜粉蕊、粉撲）

心機彩妝推出超持妝精華蜜粉，將粉體完整包覆於精華之中。不同於傳統蜜粉偏乾的印象，這款產品強調在定妝同時為肌膚補充水分，讓妝容不易浮粉。粉質細緻輕盈，輕拍即可柔焦毛孔、修飾紋理，同時提亮膚色，一次推出「自然色」與「明亮色」雙色選擇，從校正膚色不均到改善暗沉去黃，都能依需求調整妝感層次。

#Hermès首款粉底液 詮釋清新自然底妝

▲愛馬仕 光采霧感保養粉底，33ml，4,900元。

愛馬仕全新光采霧感保養粉底，由美妝創意總監Gregoris Pyrpylis打造，是品牌第一款粉底液。產品融合高效彩妝表現與護膚級配方概念，質地如乳液般柔滑，上妝時能自然延展並貼合肌膚，讓膚色更均勻，同時柔化瑕疵與毛孔視覺感。整體妝效呈現細緻、輕盈的霧光質地，如第二層肌膚般貼合自然。

#黛珂粉底液升級 半霧光裸膚質感

▲黛珂 禪 微霧光持久粉底液 SPF25 PA++，30ml，1,800元。

配方全面升級，質地更加輕盈柔滑，塗抹時能迅速均勻延展，在肌膚表面形成薄透膜層。雖然妝感輕薄，卻同步提升遮瑕力與持妝度，呈現優雅的半霧光質感。添加高純度色料，幫助維持妝色清晰顯色、不易隨時間黯沉，讓底妝從早到晚依舊保持鮮明自然。

#MEKO抹刀式粉底 強調精準與服貼

▲MEKO × 游絲棋老師 原野肌密無痕抹刀粉底液，30ml，589元。

MEKO將刮刀概念融入底妝設計，打造專屬開模的抹刀式出料口，讓粉底取量與塗抹更精準，同時避免沾手。產品質地訴求柔霧與光透並存，上臉後形成「絲霧柔焦肌」效果，在中度遮瑕之下仍保有輕盈感，不顯厚重。妝感如第二層空氣般自然貼合。



#嬌蘭24K純金氣墊 水光與高遮瑕兼具

▲嬌蘭 24K純金光透精華氣墊粉餅，3,150元。

嬌蘭全新氣墊粉餅融合24K純金雙面粒子、白牡丹萃取與黑蜂蜂蜜等成分，品牌主打可長效保濕、均勻膚色並提升肌膚細緻度與防禦力。搭載創新服貼網紗技術，使粉體更均勻釋放，上妝後妝感輕透可疊加，在保有高遮瑕力的同時呈現清透水光質地。