比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

在這個講求社交與連結的時代，有些人卻天生更享受獨處時光，對他們而言，一個人的咖啡廳角落、安靜的夜晚或獨自旅行，比熱鬧聚會更讓人充電，其實在十二星座中，就有幾個星座特別偏愛獨處，他們不是孤僻，而是懂得與自己好好相處，以下就來看看喜歡一個人靜靜待著的TOP 3星座。

星座,占卜,個性, 。（圖／IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座向來給人特立獨行的印象，他們的腦袋總是在思考新奇觀點與未來藍圖，比起閒聊八卦，他們更享受沉浸在自己的思想宇宙裡，獨處對水瓶來說不是寂寞，而是靈感來源，當外界太吵雜時，他們反而會選擇暫時抽離，透過閱讀、創作或單獨行動來整理內心節奏，對他們而言，真正的自由，是可以自在地與自己對話。

TOP 2：處女座

處女座本身就習慣內省與自我檢視，他們對時間安排與生活品質都有一定標準，熱鬧場合若缺乏意義，反而讓他們感到疲憊，獨處時，他們能有效率地完成計畫、整理思緒，甚至規劃未來目標，對處女座來說，一個人不代表沒有社交能力，而是他們更珍惜高品質的相處，而非無效社交，安靜，反而讓他們更有安全感。

TOP 1：摩羯座

摩羯座堪稱十二星座中的「獨處王者」，他們天生務實冷靜，習慣把時間投入在目標與成就上，比起熱鬧聚會，他們更願意把下班後的時間留給自己充電或思考下一步人生規劃，摩羯並非不重視朋友，而是他們清楚知道，真正的成長往往來自沉澱與自律，獨處讓他們重新校準方向，也讓內心更加堅定，對他們而言，一個人的世界，才是最踏實的歸屬。

星座, 占卜, 個性

