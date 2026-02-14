fb ig video search mobile ETtoday

「焦慮會來，也會走」3個方法緩解焦慮症　坦然接受更能自在

>

記者李薇／台北報導

焦慮，是現代很多人都會出現的狀況，隨著疫情緊張，有些本來沒什麼症狀的人，也陷入恐慌，甚至更嚴重者，會經歷低潮、憂鬱等併發症；以下有3個方法能夠幫助你走出焦慮感，透過慢慢練習與它共處，自然而然就會漸漸緩解。

▲焦慮,憂鬱,情緒,疾病,。（圖／pexels）

1.接納焦慮的存在

當焦慮來臨時，大多數人下意識地會去找尋「焦慮的來源」，然後把關注放在那上面，甚至到了糾結不已的狀況，但其實應該是要讓自己感受到焦慮之後，告訴自己「我正在焦慮」，理解焦慮的本質：無法接受不確定性、不符合自己預期的結果，然後接納那些無常跟變化，甚至乾脆撒手不管，任由焦慮在心裡來去，久而久之，就會慢慢淡去，坦然接受那些不舒服，會更自在。

▲焦慮,憂鬱,情緒,疾病,。（圖／pexels）

2.轉念轉換焦點

焦慮的人常常都會把「未來的事情」當作自己的煩惱，憂鬱的人則是在苦惱已經發生過的狀況，甚至深陷其中、無法自拔，想要擺脫這兩種情緒，要開始學會掌控自己的情緒，並且學會把焦點放在當下，專注當下發生的事情，不去糾結未來的發展跟過去的回憶。

▲焦慮,憂鬱,情緒,疾病,。（圖／pexels）

3.突破重圍才能成長

應對焦慮、憂鬱的辦法有很多種，但我們對疾病的認知很淺，建議可以多方嘗試、涉獵不同的領域，並且堅持練習、突破，焦慮會來、它也會走。要知道，「焦慮並不可怕」，它可能是在提醒你潛在危機的一種方式，當你害怕它、抗拒它，才是真正的危機，想要擺脫焦慮，轉變的過程很難、很不舒服，但是一但你學會跟它和平共處，人生才會有新的轉機。

