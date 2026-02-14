睡前刷比早上更有用！7個「潔牙小常識」一次看懂

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／Unsplash、Pixabay

刷牙人人都會刷，但是你真的刷對了嗎？你知道晚上刷牙比早上刷牙來得重要，更多牙齒清潔小常識，一次教會你。

#刷牙時間至少2分鐘

根據統計，一般人平均只刷40秒，但實際上應該每次刷牙至少兩分鐘，才能有效清潔牙菌斑。

#每天至少刷兩次，重點是「睡前」那次

很多人沒有睡前刷牙的習慣，認為早上刷牙就已足夠，其實睡前那次尤其重要，因為睡覺時口腔唾液變少，細菌容易繁殖。如果只能刷一次，也一定要選睡前。

#刷牙時的角度要「45度」

你都怎麼刷牙呢？千萬不要橫著來回大力刷，這樣反而容易造成牙齦退縮。應該稍微斜斜地以約45度角靠近牙齦與牙齒交界處，小範圍畫圓刷動，

#牙膏只需要豌豆大小就夠

電視的牙膏廣告，總是擠好擠滿，但實際上成人使用豌豆大小的牙膏就足夠了，小朋友更少。

#牙刷要定期更換

牙刷毛太硬容易磨損牙齦，建議選擇「軟毛牙刷」，並且每三個月或刷毛分岔變形時就更換。

#不要馬上漱口太乾淨

刷牙後只輕輕吐掉泡沫即可，不用立刻大量漱口，這樣可以讓氟化物留在口中更久，保護牙齒。

#牙齒咬合面也別忘了刷

很多人只刷得到外側，其實內側（特別是下門牙）和咬合面才是牙菌斑最容易堆積的地方，牙刷刷不到牙縫，所以每天使用牙線或牙間刷一次，才能真正清乾淨。