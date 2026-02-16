fb ig video search mobile ETtoday

旅行必備「保養膠囊」超方便　小巧不佔空間還能維持美顏

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

出國旅行不想大包小包，精簡的單品更受歡迎，像是保養膠囊一顆就可以快速補充肌膚或是頭髮營養，不管是上妝或是晚上睡前都很好用，絕對是精省行李的必備好物，快來看看有哪些可以選擇。

＃BIO UP 金妍緊緻膠囊

伊麗莎白雅頓,雅頓,fino,東森自然美,BIO UP,保養,抗老,膠囊,。（圖／品牌提供）

東森自然美專為小資世代打造的BIO UP以親民價格廣受粉絲喜愛，在2026年首度推出全新金妍緊緻膠囊，透過專利千日菊萃取、珍稀白龍膽萃取融合肌源緊緻因子的膠原保養概念，小小一顆擁有高濃度精粹成分，可以快速為肌膚補充營養能量，透過黃金微藻精萃、賦活黑藻與薰陸香精萃，從潤澤、透亮與舒適膚感等面向提供加乘支援。

＃伊麗莎白雅頓 HA白金澎潤保濕膠囊

伊麗莎白雅頓,雅頓,fino,東森自然美,BIO UP,保養,抗老,膠囊,。（圖／品牌提供）
伊麗莎白雅頓在1990年推出首個膠囊保養之後，迅速成為熱銷經典，甚至創下每秒賣出4顆的佳績，承襲35年膠囊護膚科技，在去年全面更新HA白金澎潤保濕膠囊，使用三重微分子玻尿酸、白金彈力雙胜肽（三胜肽＋四胜肽）還有為植萃神經醯胺，可全面強化肌膚、修護肌膚屏障，緊緊鎖住肌膚水分，完美封存水光肌。

＃fino 胺基酸濃縮精華膠囊髮膜

伊麗莎白雅頓,雅頓,fino,東森自然美,BIO UP,保養,抗老,膠囊,。（圖／品牌提供）

開架髮品fino以超高CP值深受許多粉絲愛用，但是髮膜大罐裝帶出門真的很不方便，因此推出胺基酸濃縮精華膠囊髮膜，日本原裝進口濃縮17種護膚級美容精華，可以迅速為頭髮滋養潤澤，重現絲滑柔順，超迷你的小顆設計放在包包方便又不怕灑。

伊麗莎白雅頓, 雅頓, fino, 東森自然美, BIO UP, 保養, 抗老, 膠囊

