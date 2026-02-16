馬年「初一開賣」福袋整理　84.9萬汽車、66萬商務艙現場抽

▲馬年初一開賣福袋整理，今年SOGO祭出巴黎商務艙來回機票。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

馬年即將到來，明天就是農曆初一，雖然許多百貨業者新春福袋已轉為預購開賣，但仍有初一才開賣的福袋，能讓民眾衝一波！微風廣場祭出 84 萬元汽車，漢神百貨也推出 73 萬元汽車大獎，SOGO 則有價值 66 萬元的歐洲商務艙機票，遠百除了 16.8 萬元禮券還還能加碼抽黃金，讓民眾在走春之餘也能一試手氣。

微風廣場

於大年初一上午 9 點 30 分、在微風廣場 1F 維多利亞廣場開賣「駿躍微風開運新春大賞」福袋，每袋福袋售價 1,000 元，標榜內容總價值均超過 3,000 元，限量 588 份。今年首度祭出「連抽兩輛車」大獎，包括價值 84.9 萬元的 SUZUKI JIMNY 1.5 GLX 越野車；二獎為 2025年SUZUKI SWIFT 1.2 GLX，市價 73萬元，獎項還包含售價達 30 萬元的宮古島雙人旅遊套組及Samsung 75吋電視、Hitachi六門琉璃冰箱等家電，完成購買後即可於當日中午前參與抽獎 。

此外微風東岸福袋也會在 2／17 大年初一上午 9 點 30 分於大門口開賣，售價 1,000 元，最大獎包括價格 7.99 萬元的 Hitachi 日本製滾筒洗烘脫、價值 35,900 元的 Samsung Galaxy Z Flip7 256G 等。限量 100 個。

SOGO 忠孝館、復興館

SOGO 台北店則以「福馬奔騰袋好運」為主題，初一當天全館上午 11 點起開店，同步啟動刮刮樂活動 。只要在初一至初三期間購買指定福袋商品，即可領取刮刮卡1張，初一大獎為 66 萬元的「台北-巴黎雙人來回機票」，初二、初三大獎則是「台北-日本雙人來回機票」。

忠孝館大年初一於 3F 購買 1,000 元福袋，可再加抽價值 65,000 元的「周大福 馬年生肖系列黃金 一馬當先黃金金條」；9F 祭出 1,000 元福袋券（限量 100 袋），可抽初一大獎價值 260,000 元的「Stressless Live 電動休閒椅」；復興館珍饌福袋則有「不二家生布丁+舒芙蕾布丁 1 組 6 入」售價 369 元（初一至初三每天各限量 15 組）。

遠東百貨

全台分店則針對 APP 金級會員，推出「馬年開運福袋抽黃金」加碼活動，凡購買新春福袋者，即有機會參加第二重抽獎 。除優惠福袋與各分店大獎外，全台將抽出 5 名幸運兒，可獲得價值 64,268 元的「點睛品一馬當先珍藏黃金金片10克」。

遠百旗下包括板橋大遠百、遠百中山、遠百桃園、遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百、遠百花蓮均於 2／17 大年初一有現場福袋販售，單包金額從 200 元至 1,000 元不等，最大獎包括花蓮遠百 168,000 元商品券、遠百桃園 8 萬元商品券、板橋大遠百價值 69,800元的 OSIM 沙發天后按摩沙發。

漢神巨蛋

漢神巨蛋也於大年初一 1 樓廣場，於上午 10 點 30 分開賣「萬馬奔騰福氣袋」，售價 500 元，限量 2000 份，並於上午 11 點 30 分截止排隊販售，有機會可抽最大獎價值 73 萬元的SUZUKI SWIFT GLX，以及市價 46,900 元的 iPhone 17 Pro 512GB等獎項。