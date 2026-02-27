i-dle田小娟「超強代謝術」必學　防彈咖啡＋每周居家運動練出川字肌

▲田小娟。（圖／取自tiny.pretty.j IG，下同）

身為K-pop圈公認的「天才製作人」， i-dle的田小娟在舞台上展現的爆發力與完美的身材曲線，背後其實是一套極其嚴苛的自律習慣。她曾坦言為了維持巔峰狀態，從飲食的精確配比到運動的高強度要求，她從不妥協。這份「小娟式減肥法」不只是為了體重計上的數字，更是為了在鏡頭前展現最自信、最有張力的自我。

i-dle的田小娟減肥方法：聰明進食策略，低糖、優質澱粉與「番茄補救法」

田小娟的飲食邏輯非常明確：低糖且分時段補給能量。

早晨的能量來源：她的早餐選擇豐富，如蘋果配花生醬，或是炒蛋、牛奶加火腿的經典搭配。在工作最密集的「拍攝期」，她會改用防彈咖啡進行嚴格飲控，幫助燃脂並維持專注力。

午餐的澱粉選擇：為了維持體力又不造成負擔，她會選擇玉米、蕎麥或雜糧飯等優質澱粉。若遇到高強度的體能訓練前，則會攝取義大利麵來儲備動能。

晚間與纖維補充： 晚餐原則上不吃，若真的飢餓難耐也僅少量攝取，並透過大量喝水提升飽腹感。

i-dle的田小娟減肥方法：細節決定體態，量化管理與腸道護理

除了吃什麼，「怎麼管理」也是小娟成功的關鍵。她養成每天量體重的習慣，這讓她能隨時根據數據調整當天的飲食或運動強度，給自己設定一個合理的波動範圍。她強調吃東西要小口、慢慢吃，這能延長飽足感訊號。同時，她也會定期補充優格與益生菌，維持腸胃蠕動，避免長期壓力導致的代謝遲緩。

i-dle的田小娟減肥方法：高強度燃脂，必須「出汗」的運動哲學

對小娟來說，運動不能只是做樣子，必須達到「出汗」的程度才算有效。除了平時高強度的舞蹈訓練能消耗驚人熱量，她還會到健身房利用啞鈴、槓鈴加強重量訓練，並輔以每天1小時的散步、跳繩或瑜伽、皮拉提斯。

i-dle的田小娟減肥方法：每週維持3～4次居家訓練，靠核心平板撐練就「川字肌」

即使在家，小娟也維持每週3至4次的訓練頻率。運動前固定以深蹲開場，迅速啟動下半身大肌群。她的居家運動清單包含開合跳、高抬腿、登山跑等有氧動作，並結合臀橋、仰臥起坐、俄羅斯轉體、抱膝捲腹等力量訓練。她特別推崇平板撐與50個坐姿抬腿。平板撐能高效鍛鍊腹橫肌與腰背肌肉，不僅能改善體態，更是她快速練出清晰腹肌線條的絕招。

