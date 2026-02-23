fb ig video search mobile ETtoday

女星穿搭心機公開！Krystal暗黑風氣場飆破天花板、MOMO腹肌開外掛

女星穿搭心機全公開！Krystal皮衣裡面竟然這樣穿？MOMO腹肌開外掛、宋雨琦天藍洋裝美到封神

▲四位女星穿搭技巧。（圖／品牌提供、Krystal鄭秀晶IG）

圖文／CTWANT

穿搭沒靈感嗎？滑開社群、時裝周、街拍等，趕快偷師這四位女星的穿搭技巧。包含：顏色怎麼疊？比例怎麼抓？甜美與帥氣怎麼平衡？只要學會這幾招，素人也能自帶閃光燈效果！

女星穿搭：高允貞

不只是整型模板、高允貞也是穿搭範本！她的造型關鍵字就是「清新卻有層次」。第一套以Marithé+François Girbaud 鵝黃色上衣內搭藍色襯衫，下身黑色短裙，亮點在於撞色疊穿。鵝黃＋藍色屬於春日清爽色盤，但用黑色短裙收尾，瞬間讓甜度降低、俐落感提升，比例自然乾淨。

▲（圖／品牌提供）

另一套灰色針織衫搭配深藍丹寧百摺及膝裙，配灰色堆堆襪與黑色緞面芭蕾舞鞋，完全是「學院復古進化版」。技巧重點在材質對比—針織＋挺版丹寧，溫柔與結構並存，再用堆堆襪增加少女感，減齡卻不裝嫩！

女星穿搭心機全公開！Krystal皮衣裡面竟然這樣穿？MOMO腹肌開外掛、宋雨琦天藍洋裝美到封神

▲（圖／品牌提供）

女星穿搭：宋雨琦

宋雨琦則示範了鬆弛高級感。她身穿TORY BURCH 2026春夏天藍色褶皺套裝，搭配葉片造型珍珠胸針。同色系延伸，整套天藍讓視覺線條流暢，顯高又顯貴；用配飾—珍珠胸針與珠飾項鍊讓柔軟褶皺多了精緻焦點。露趾高跟鞋拉長比例，Charlie小型肩背包以俐落輪廓平衡飄逸感。

女星穿搭心機全公開！Krystal皮衣裡面竟然這樣穿？MOMO腹肌開外掛、宋雨琦天藍洋裝美到封神

▲（圖／品牌提供）

女星穿搭：Krystal鄭秀晶

Krystal鄭秀晶則走完全相反路線—暗黑極簡氣場。Ralph Lauren黑色皮革西裝外套搭配短版平口與高腰寬褲，重點在比例切割。短版上衣露出腹部線條，把厚重皮革變輕盈；高腰寬褲拉長腿部比例，氣場直接飆破天花板。她手持RL 888黑色手拿包，硬挺輪廓呼應皮革光澤，再加一條長項鍊打破全黑的沉重。

女星穿搭心機全公開！Krystal皮衣裡面竟然這樣穿？MOMO腹肌開外掛、宋雨琦天藍洋裝美到封神

▲（圖／Krystal鄭秀晶IG）

女星穿搭：TWICE MOMO

TWICE成員MOMO把運動風穿出舞台級存在感。Onitsuka Tiger粉色運動外套搭粉色丹寧褲，直接來一套「同色系套裝法」，乾淨又吸睛。辣秀腹肌的短版設計，是運動風顯瘦關鍵—上短下長比例永遠有效。

女星穿搭心機全公開！Krystal皮衣裡面竟然這樣穿？MOMO腹肌開外掛、宋雨琦天藍洋裝美到封神

▲（圖／品牌提供）

另一套拿鐵色短袖搭配黃色拼接藍色褲頭寬版丹寧褲，再加黃色棒球帽，亮點在於局部呼應：帽子與褲頭撞色細節互相呼應，看似隨性，其實精算過。

女星穿搭心機全公開！Krystal皮衣裡面竟然這樣穿？MOMO腹肌開外掛、宋雨琦天藍洋裝美到封神

▲（圖／品牌提供）

為變壯連打11針！女子控教練誘用類固醇變陰陽人　身體竟長出「小黃瓜」
好奇同事年終獎金領多少　彰化芬園農會員工「偷查帳戶」下場慘了
周刊王, 穿搭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

ET Fashion

