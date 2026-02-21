fb ig video search mobile ETtoday

女神美到發光秘訣曝　宋慧喬顧眼周、舒淇一顆氣墊把氣色養到最滿

>

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲IU、宋慧喬、舒淇。（圖／IG，下同）

圖文／CTWANT

40歲後的美，不是回到20歲，而是讓每個細節都剛剛好。宋慧喬、舒淇就是這樣讓人覺得怎麼永遠這麼凍齡！而30世代的IU同樣看起來像18歲！重點就在她懂得把氣色養到最滿！

宋慧喬：眼周穩定，整張臉就年輕

宋慧喬近年的妝容幾乎沒有厚重遮瑕，她的底妝乾淨、眼妝克制。真正撐起年輕感的，是眼周的平滑與清爽。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲（圖／宋慧喬 IG）

眼周肌膚天生較薄、活動頻繁，一旦乾燥或鬆弛，就會顯得疲態明顯。她長期強調穩定修護與保濕基礎，尤其妝前更重視眼周狀態。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜 15ml／3,400元。（圖／黃筱婷攝影）

Guerlain將皇家蜂王乳平衡油精華修護能量濃縮注入眼霜，搭配雙重玻尿酸設計與輕盈凝霜質地，上眼延展細緻、不厚重。對乾燥型細紋與熬夜造成的疲態特別有感，妝前使用也能維持底妝服貼。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜 15ml／3,400元。（圖／黃筱婷攝影）

IU：氣色亮起來，比修容重要

潤娥的凍齡關鍵是「血色感」。她的妝容不強調陰影，而是讓唇與頰自然透亮，看起來像天生氣色好。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲（圖／IU IG）

2026情人節雅詩蘭黛推出三款戀愛感彩妝新品，正好呼應她的妝感公式。粉保濕潤色修護嫩唇膏結合玻尿酸與果油概念，呈現水潤果凍光。709寶寶藍修飾暗沉、705花瓣粉提升嫩感，單擦清透、疊擦更顯活力。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲雅詩蘭黛 粉保濕潤色修護嫩唇膏／1,350元。（圖／品牌提供）

絕對慾望霧面奶油唇頰霜讓唇頰同色，妝容更完整。質地柔滑不顯乾，599奶杏序曲溫柔知性、650焦糖鴛鴦偏時髦暖棕、658赤陶迷霧氣場更強。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲雅詩蘭黛 絕對慾望霧面奶油唇頰霜／1,500元。（圖／品牌提供）

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲心動水光腮紅露則以水乳霜質地創造由內而外的紅暈感，疊擦更顯水光層次。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲雅詩蘭黛 心動水光腮紅露／1,500元。（圖／品牌提供）

舒淇：一顆氣墊，撐起高級水光輪廓

舒淇的妝容關鍵在於「光線管理」。她的底妝從不厚重，卻總是看起來細緻有層次。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲（圖／舒淇IG）

TOM FORD BEAUTY的立體光影水光氣墊粉餅，就是她年輕感的核心單品。

這款氣墊搭載稜鏡流光粉末，透過光線折射自然修飾輪廓，讓顴骨與下顎線條更立體，而不是依靠重修容。質地輕盈可疊加，呈現中至高遮瑕卻不厚重，妝感細緻不浮粉。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅 SPF50/PA+++／3,000元、氣墊蕊／2,100元。（圖/黃筱婷攝）

配方加入卡卡杜李精華概念，幫助維持肌膚水潤與明亮感，對熟齡肌來說，光澤平衡比高遮瑕更重要。補妝時也能快速恢復細膩光澤，不會越補越厚。

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅 SPF50/PA+++／3,000元、氣墊蕊／2,100元。

小編同場加映：

三位女星都不約而同在各大訪問中談到，自己每天都要喝超過2000c.c的水，才能幫助肌膚變漂亮，身體代謝順暢，也能讓身體不好的毒素GET OUT！小邊也要推薦給你幫自己隨身攜帶一個保溫壺，就能每天隨時隨地一直喝著溫水唷！

百年保溫瓶領導品牌THERMOS膳魔師攜手旅日強投孫易磊（Sun Yi-Lei）超好看的限量聯名商品「SUN’s Way｜韌性之路」保溫瓶，這也是孫易磊旅外生涯的首度聯名，更是一場結合運動精神、設計美學與日常機能的跨界合作！

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

▲THERMOS x 孫易磊SUN’s Way韌性之路聯名系列將於2026年2月10日起於THERMOS官方網站及全台百貨櫃點同步限量上架，本次特別推出限量組合：聯名保溫杯乙只＋專屬吸管塞＋特製背帶。優惠價1,999元（定價3,330元）。  （圖／品牌提供）

運動型的流線杯瓶，讓不管是男生女生老小都超級適合，而且一整天一大壺水就能一次裝滿，超時髦黑色配銀色實在很美！

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

女星都在用這招！宋慧喬顧眼周、IU養氣色、舒淇靠這顆氣墊發光

延伸閱讀

月薪3、4萬頻出國！用透支換快樂　竹科工程師傻眼：廉價又可悲
大眾愛心成賠償金！兇手父「兩手一攤」稱沒錢　割頸加害者律師費全民買單
原始連結

關鍵字：

周刊王, 氣墊, 底妝, 保養, 眼周

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

最難忘舊愛星座Top 5　金牛抗拒重新開始　很難愛上別人

最難忘舊愛星座Top 5　金牛抗拒重新開始　很難愛上別人

過年必追熱門好劇清單！全都完結一口氣完食不用苦等

過年必追熱門好劇清單！全都完結一口氣完食不用苦等

羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」保暖度直接回升

羽絨外套怎麼洗？「3步驟看懂清洗方式」保暖度直接回升

對另一半斤斤計較星座Top 3 ！第一名把金錢當成安全感　本性就小氣 過年吃太多肥一圈？開工瘦身3步驟　「馬上節食」絕對NG 2026全台新商場集合！北中南年度必逛亮點全收錄 10句話教你轉換心情：「別讓別人的評價，偷走你的快樂」　 天生討喜最有長輩緣星座Top 3 ！第一名會察言觀色超得人疼 面臨「戀愛倦怠」卻又捨不得放手？3個方法重拾最初的悸動 比起群聚更愛獨處的三大星座！TOP 1自己更有踏實感　靠沉澱與自律來成長

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面