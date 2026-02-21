女神美到發光秘訣曝　宋慧喬顧眼周、舒淇一顆氣墊把氣色養到最滿

▲IU、宋慧喬、舒淇。（圖／IG，下同）

40歲後的美，不是回到20歲，而是讓每個細節都剛剛好。宋慧喬、舒淇就是這樣讓人覺得怎麼永遠這麼凍齡！而30世代的IU同樣看起來像18歲！重點就在她懂得把氣色養到最滿！

宋慧喬：眼周穩定，整張臉就年輕

宋慧喬近年的妝容幾乎沒有厚重遮瑕，她的底妝乾淨、眼妝克制。真正撐起年輕感的，是眼周的平滑與清爽。

▲（圖／宋慧喬 IG）



眼周肌膚天生較薄、活動頻繁，一旦乾燥或鬆弛，就會顯得疲態明顯。她長期強調穩定修護與保濕基礎，尤其妝前更重視眼周狀態。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜 15ml／3,400元。（圖／黃筱婷攝影）

Guerlain將皇家蜂王乳平衡油精華修護能量濃縮注入眼霜，搭配雙重玻尿酸設計與輕盈凝霜質地，上眼延展細緻、不厚重。對乾燥型細紋與熬夜造成的疲態特別有感，妝前使用也能維持底妝服貼。

▲嬌蘭 皇家蜂王乳青春提拉眼霜 15ml／3,400元。（圖／黃筱婷攝影）

IU：氣色亮起來，比修容重要

潤娥的凍齡關鍵是「血色感」。她的妝容不強調陰影，而是讓唇與頰自然透亮，看起來像天生氣色好。

▲（圖／IU IG）

2026情人節雅詩蘭黛推出三款戀愛感彩妝新品，正好呼應她的妝感公式。粉保濕潤色修護嫩唇膏結合玻尿酸與果油概念，呈現水潤果凍光。709寶寶藍修飾暗沉、705花瓣粉提升嫩感，單擦清透、疊擦更顯活力。

▲雅詩蘭黛 粉保濕潤色修護嫩唇膏／1,350元。（圖／品牌提供）

絕對慾望霧面奶油唇頰霜讓唇頰同色，妝容更完整。質地柔滑不顯乾，599奶杏序曲溫柔知性、650焦糖鴛鴦偏時髦暖棕、658赤陶迷霧氣場更強。

▲雅詩蘭黛 絕對慾望霧面奶油唇頰霜／1,500元。（圖／品牌提供）

▲心動水光腮紅露則以水乳霜質地創造由內而外的紅暈感，疊擦更顯水光層次。

▲雅詩蘭黛 心動水光腮紅露／1,500元。（圖／品牌提供）

舒淇：一顆氣墊，撐起高級水光輪廓

舒淇的妝容關鍵在於「光線管理」。她的底妝從不厚重，卻總是看起來細緻有層次。

▲（圖／舒淇IG）

TOM FORD BEAUTY的立體光影水光氣墊粉餅，就是她年輕感的核心單品。

這款氣墊搭載稜鏡流光粉末，透過光線折射自然修飾輪廓，讓顴骨與下顎線條更立體，而不是依靠重修容。質地輕盈可疊加，呈現中至高遮瑕卻不厚重，妝感細緻不浮粉。

▲TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅 SPF50/PA+++／3,000元、氣墊蕊／2,100元。（圖/黃筱婷攝）



配方加入卡卡杜李精華概念，幫助維持肌膚水潤與明亮感，對熟齡肌來說，光澤平衡比高遮瑕更重要。補妝時也能快速恢復細膩光澤，不會越補越厚。

▲TOM FORD 立體光影水光氣墊粉餅 SPF50/PA+++／3,000元、氣墊蕊／2,100元。

小編同場加映：

三位女星都不約而同在各大訪問中談到，自己每天都要喝超過2000c.c的水，才能幫助肌膚變漂亮，身體代謝順暢，也能讓身體不好的毒素GET OUT！小邊也要推薦給你幫自己隨身攜帶一個保溫壺，就能每天隨時隨地一直喝著溫水唷！

百年保溫瓶領導品牌THERMOS膳魔師攜手旅日強投孫易磊（Sun Yi-Lei）超好看的限量聯名商品「SUN’s Way｜韌性之路」保溫瓶，這也是孫易磊旅外生涯的首度聯名，更是一場結合運動精神、設計美學與日常機能的跨界合作！

▲THERMOS x 孫易磊SUN’s Way韌性之路聯名系列將於2026年2月10日起於THERMOS官方網站及全台百貨櫃點同步限量上架，本次特別推出限量組合：聯名保溫杯乙只＋專屬吸管塞＋特製背帶。優惠價1,999元（定價3,330元）。 （圖／品牌提供）

運動型的流線杯瓶，讓不管是男生女生老小都超級適合，而且一整天一大壺水就能一次裝滿，超時髦黑色配銀色實在很美！

