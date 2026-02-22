《單身即地獄5》最強海后崔美娜秀私服穿搭　連DEX也誇她可愛

fb ig video search mobile ETtoday

文／美人圈

Netflix《單身即地獄5》開播後迅速引爆話題，不僅沒有續作疲勞感，反而以全新節奏與人物關係，再次抓住觀眾目光。其中最具討論度的成員非韓國首位地球小姐冠軍「崔美娜秀」莫屬，操著一口流利英文、加上超強氣勢，一登場就抓住男嘉賓們的目光，就連主持人DEX都忍不住誇她可愛，最強「海后」當之無愧！值得一提的是，崔美娜秀私服品味也很出彩，保證看完都深陷在她超強魅力中。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀。（圖／Netflix、IG@minadori222）

《單身即地獄5》崔美娜秀登場行頭：ZARA、Van Cleef & Arpels、Polène

崔美娜秀一登場就讓人眼睛一亮，關鍵就在她超會「混搭」的私服功力。以ZARA  2025春夏系列的清爽黃色緞面細肩帶洋裝打底，穿出自然不做作的度假感，脖子上點綴Van Cleef & Arpels梵克雅寶最具標誌性的「Alhambra」系列Vintage Alhambra四葉草18K黃金項鍊，同色系的搭配瞬間把整體造型拉到高級感滿分！

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀一登場就抓住目光。（圖／截圖自《單身即地獄5》）

另外，崔美娜秀初次要去天堂島時手上提的包包也是一大亮點！正是來自現在巴黎最人氣品牌Polène的Cyme包，這款本來就超紅，很多歐美時尚博主都愛用。整體線條簡潔俐落，兩側還能用磁扣調整包型，想正式或休閒都OK；皮革質感也很不錯，搭各種風格的洋裝完全不搶戲，反而默默把造型質感撐起來。很適合平常穿搭走簡單路線，但又不想看起來太隨便的人，實用度真的很高。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲（圖／截圖自《單身即地獄5》、 Polène）

《單身即地獄5》崔美娜秀私服出鏡率最高單品：Cartier Panthère de Cartier 美洲豹腕錶

如果要選一樣最能代表崔美娜秀私服品味的單品，這只出鏡率超高的Panthère de Cartier美洲豹腕錶絕對榜上有名。俐落的錶殼線條搭配柔順貼手的鍊帶設計，低調卻非常有存在感。不管是搭洋裝、休閒服還是運動風造型，都能自然融入、不搶戲，卻默默把整體質感拉到最高，完全是「每天戴也不會膩」的經典級配件。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀私服戴卡地亞美洲豹腕錶出鏡率超高。（圖／IG@minadori222、Cartier）

《單身即地獄5》崔美娜秀穿搭技巧：用連身洋裝展現氣場與女人味

崔美娜秀私服穿搭之所以特別吸睛，關鍵就在她很會用「連身洋裝」撐起整體氣場。剪裁簡單、顏色乾淨，卻能自然凸顯身形線條，不需要太多配件就很有存在感。這種穿法不只顯得自信又大方，亦是把「少即是多」發揮到極致的最佳示範。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲用連身洋裝展現氣場與女人味。（圖／IG@minadori222，下同）

《單身即地獄5》崔美娜秀穿搭技巧：用亮色系球鞋製造服裝反差對比

崔美娜秀很懂得用亮色系球鞋當全身造型的亮點。當服裝走簡約或同色系時，她會刻意選擇高飽和球鞋來打破單調，瞬間拉出視覺重心，讓造型更有層次。這種「一點亮色就夠」的搭法，不只顯年輕、也多了率性感，成功在甜美與個性之間取得平衡，讓日常穿搭看起來更有記憶點。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

《單身即地獄5》崔美娜秀穿搭技巧：精品包混搭平價衣

崔美娜秀的穿搭精髓之一，就是用精品包撐起整體質感，再搭配平價服裝。她常選擇剪裁簡單、顏色乾淨的平價單品打底，最後用一顆有辨識度的香奈兒、Dior等精品包作為視覺重心，讓造型立刻升級卻不顯刻意。這種搭法不只實穿，也很貼近日常生活，完美示範了「不用全身名牌，也能穿出高級感」的混搭技巧。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

《單身即地獄5》崔美娜秀穿搭技巧：短版上衣拉高比例

崔美娜秀很會利用短版上衣來放大身材優勢，透過提高腰線，讓整體比例看起來更修長俐落。她多半搭配高腰牛仔褲或貼身裙裝，露膚度剛剛好，不會太過性感，反而多了一份自信與健康感。這種穿法不只顯腿長，也很有活力，是她在節目中看起來氣場十足、又不費力時髦的關鍵之一。

▲崔美娜秀穿搭。（圖／翻攝自IG）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

美人圈, 單身即地獄5, 崔美娜秀, 穿搭

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

